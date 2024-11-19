У бабушки, которая слышала "животные звуки" из-под своего дома, жил голый молодой мужчина

Пожилая калифорнийская женщина, которая думала, что звуки, доносящиеся из-под ее дома, издают животные, была шокирована, когда обнаружила там голого мужчину.

Об этом пишет NBC Los Angeles.

93-летняя женщина из лос-анджелесского района Эль-Серено недавно испытала наибольший шок в своей жизни, когда поняла, что странные звуки, которые она начала слышать из-под своего дома в последние несколько недель, издают не животные, а мужчина, который там поселился. Женщина и ее семья обычно слышали странные звуки под домом ночью, поэтому предполагали, что их издают собаки или дикие животные, проходящие через подземелье, но в прошлый четверг звуки стали особенно громкими и, казалось, звучали в ответ на то, что они проходили мимо этого места. Они начали подозревать, что что-то не так, поэтому вызвали полицию и она обнаружила голого мужчину, который, похоже, жил под домом в течение длительного времени.

"Обычно это было поздно ночью, и мы просто списывали это на животных, живущих под домом, — рассказал Рикардо Силва, зять пожилой домовладелицы. — Звуки были похожи на стук. Когда моя жена проходила мимо, они будто стучали из-под дома, и она сказала: "Ты знаешь, что-то не так".

Вытащить нежелательного гостя из-под дома было довольно сложно, поскольку он не хотел выходить. Полиция часами пыталась уговорить его вылезти, а затем попыталась запугать его полицейскими собаками, но он, казалось, совсем не волновался. В конце концов, им пришлось достать его слезоточивым газом.

"Он отказался выходить. Он не испугался собак, и первые две попытки с газом его не вытащили, — сказал Силва. — Это странное дело, но это, пожалуй, не редкость, знаете, в наше время люди ищут убежища".

Голый мужчина был идентифицирован как 27-летний Исаак Бетанкур, и подозревается, что он жил под домом в Эль-Серено последние шесть месяцев. Сейчас семья планирует перекрыть доступ к подземелью под всем домом, чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем.

Напомним, ранее еще одна женщина случайно обнаружила, что под ее домом живет незнакомка. Она поделилась своими находками в социальных сетях после того, как нашла вещи.

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