У британского министра украли сумочку, пока она говорила о вспышках краж

У британской государственной министерки полиции, пожарной безопасности и предотвращения преступности Дайаны Джонсон украли сумочку в отеле, пока она находилась на конференции для полицейских высшего и среднего ранга. В своем выступлении она говорила в частности о вспышках воровства в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, присутствовавшего на этой встрече.

Инцидент произошел во вторник, 10 сентября, во время конференции Ассоциации полицейских инспекторов в центральной Англии, посвященной проблеме мелких краж.

В то время как общий уровень преступности в Британии в целом снижается, количество краж у отдельных лиц таких предметов как сумки и мобильные телефоны выросло на 40%, по данным Управления национальной статистики.

Также читайте Мужчина из Ровенской области показал полиции свой половой орган: он поплатился

В своей речи Джонсон объявила о планах провести обучение большего количества полицейских для борьбы с антисоциальным поведением после "десятилетия упадка", подчеркнув, что страну охватила "эпидемия антисоциального поведения и краж".

В Министерстве внутренних дел отказались комментировать инцидент с воровством у министра полиции.

Однако вскоре полиция Уорикшира, где проходила конференция, сообщила о задержании 56-летнего мужчины по подозрению в краже со взломом в связи с этим инцидентом.

Напомним, ранее во Франции из поезда, соединявшего Ниццу (Приморские Альпы) с Парижем, было украдено 11 роскошных сумок, принадлежавших невестке эмира Катара..

Читайте также: