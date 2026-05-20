«У Филюка все можно»: священник высказался о супружеской измене во время войны

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, который любит отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы от подписчиков, на этот раз ответил на острый и болезненный для многих семей вопрос. Одна из подписниц поинтересовалась, разрешено ли жене завести отношения на стороне, если ее муж уже более двух лет воюет на передовой.

Ответ пастыря был категоричен. Он подчеркнул, что никакие обстоятельства или длительная разлука не могут оправдать нарушения одной из десяти заповедей Божьих.

«Даже если мужчина не на фронте, то женщина налево не должна ходить. Не имеет права ходить в семье, и вообще прелюбодеяние — это грех, то есть нарушение одной из десяти заповедей, то есть грех», — подчеркнул Филюк.

По его словам, прелюбодеяние остается тяжелым грехом при любых условиях — даже если в народе считают, что отец Алексей является сторонником достаточно лояльных взглядов.

«Вот все говорят, что у Филюка все можно, а прелюбодействовать нельзя. Если мужчина воюет, защищает Украину, над головой свистят пули, то что, женщина должна идти, простите, по кукурузе и смотреть в свое удовольствие? Нельзя, то есть грех большой. А еще если это сознательно, и вы знаете, что это грех, а делаете это — это еще больший грех. Поэтому это нарушение Божьей заповеди. Мужчины вернутся с фронта, радуйтесь, любитесь, целуйтесь, обнимайтесь, и пусть все будет хорошо, пусть будет мир в Украине. Но изменять мужу или жене — это не по-христиански, не по-божески, и это нарушение всех заповедей и нравственных принципов — и христианских и человеческих. Поэтому не нужно изменять. Даже если там очень тяжело», — подытожил Алексей Филюк.

