У французского бульдога обнаружили метамфетамин: стало известно, где он нашел наркотики

Канадка рассказала, как "пережила худший ужас владельца собаки" после того, как ее питомец "получил кайф" от употребления в парке фекалий, наполненных метамфетамином.

Это вызвало у животного судороги и обошлось ей в немалую сумму, пишет dailystar.co.uk.

Хлоя Лернер выгуливала своего французского бульдога Риццо в ноябре в 2022 году, когда заметила, что пес начал вести себя странно, незаметно поглотив человеческие фекалии на улице.

"У нее были судороги. Она не могла стоять прямо, она просто падала на бок и дрожала. Риццо — здоровая, сильная собака, но эта собака не контролировала свое тело", — сказала Лернер в интервью Vancouver's City News.

Риццо срочно доставили в круглосуточную больницу для домашних животных, где Лернер была ошеломлена, обнаружив в теле ее собаки наркотики.

Собака съела фекалии с метамфетамином / Фото: dailystar.co.uk

Риццо полностью поправилась после инцидента, а Лернер получила счет за услуги ветеринара в размере 1500 долларов. У женщины не было страховки для домашних животных.

"Я думала, что, возможно, страховка мне не нужна, но я ошибалась. Это самый большой ужас любого владельца собаки", — сказала она.

Страховка домашних животных означала бы, что Лернер могла ежемесячно выплачивать небольшую сумму на здоровье Риццо, что позволило получить покрытие расходов на инцидент с фекалиями.

Ветеринар Сара Армстронг рассказала: "Собаки, как правило, падальщики. Они пойдут на что-то зловонное, но французы, как правило, мотивированы едой. Я рекомендую застраховать домашних животных, это гарантия безопасности, ветеринарные счета могут меняться от 1000 до 10 00 долларов".

Со своей стороны, Лернер говорит, что инцидент преподал ей урок, и теперь она вложила средства в страховку теперь уже здоровой Риццо.

Напомним, ранее скорпион ужалил женщину в самолете во время полета из города Нагпур в Мумбаи в Индии. Авиакомпания заявила, что ранее также сталкивалась со случаями появления крыс или птиц на борту самолетов.

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