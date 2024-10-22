"У инопланетян есть две базы на Земле": американец утверждает, что знает, где они расположены

Дэнни Шихан утверждает, что у него есть видеозаписи, которые показывают прибытие инопланетян на базу в Тихом океане.

Американец Дэнни Шихан, известный раскрытием подробностей об НЛО и визитах инопланетян, утверждает, что знает месторасположение двух инопланетных баз на Земле.

Об этом пишет Daily Star.

Дэнни Шихан в последние годы занимался привлечением в Конгресс США свидетелей, которые видели НЛО. Он также помогал собирать сенсационные доказательства предполагаемого сокрытия правительством реальных контактов с внеземными существами.

В новом видео, опубликованном в социальной сети Reddit, Шихан заявил, располагает доказательствами существования баз инопланетян на нашей планете.

"Базы [инопланетян – ред.] здесь, на нашей планете. Многие из них расположены высоко в горах, куда редко кто ходит, и на дне океана. В Тихом океане есть крупная база, которая, как мы практически уверены, находится между западным побережьем Мексики и островом Гвадалупе. Возможно, это место находится под дном океана", – заявил Шихан.

Он добавил, что за этим местом ведется наблюдение, и уже есть "сотни видеороликов", на которых видно, как неопознанные летающие объекты прибывают в это место, погружаются под воду, а потом снова поднимаются на поверхность и улетают.

"Есть некоторые... внутри нашего государственного аппарата национальной безопасности, которые знают, что это правда. И они, на самом деле, заняты в настоящее время... попытками сбить эти НЛО... и взять в плен экипажи, которые пилотируют эти корабли. Это чрезвычайно опасная ситуация", – подчеркнул Шихан.

Этот человек утверждает, что "феномен НЛО реален" и предостерегает от попыток выдать инопланетные корабли за птиц или "секретную правительственную программу".

"Они перевозят органических живых существ с какой-то другой планеты в нашей галактике или из какого-то другого измерения... они прилетают и улетают с нашей планеты, и это продолжается уже некоторое время", – утверждает Дэнни Шихан.

Напомним, кинорежиссер Саймон Голланд, работавший над документальными фильмами для проектов BBC и NASA, заявил, что телескопы на Земле обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни. Эти доказательства будут обнародованы уже в ноябре 2024 года.

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