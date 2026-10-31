У людей всегда было "шестое чутье": о чем оно предупреждает

У человека есть пять основных чувств, с помощью которых воспринимает окружающий мир / © pexels.com

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Наряду с пятью базовыми органами чувств в организме человека действует интероцепция — так называемое «шестое чутье», состоящее в способности центральной нервной системы воспринимать и интерпретировать внутренние сигналы организма, такие как сердцебиение, дыхание и голод.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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Большинство людей на Земле знают о пяти основных чувствах: прикосновение, зрение, слух, обоняние и вкус. Однако есть и шестое, называемое интероцепцией.

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Интероцепция — это внутреннее состояние нашего тела, которое помогает человеку чувствовать и интерпретировать внутренние сигналы организма. Фактически это система, регулирующая наиболее важные функции, такие как голод, температура тела, частота сердечных сокращений.

Современные исследования указывают на то, что точность этого процесса оказывает непосредственное влияние на эмоциональную регуляцию, а его нарушение является важным фактором в развитии тревожных состояний, депрессии и других ментальных расстройств.

Несмотря на то, насколько интероцепция важна для человека, ученым все еще известно о нем крайне мало: до сих пор неизвестно, отличаются ли мужчины и женщины в том, насколько они чувствуют внутренние сигналы тела. В более ранних исследованиях ученые пытались выяснить, как мужчины и женщины воспринимают внутренние сигналы своего организма, однако результаты оказались неоднозначными.

Ранее психологи рассказали, какие особенности поведения могут вызвать подозрение и что действительно помогает проверить правдивость слов.

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