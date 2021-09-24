У Майами огромная акула напала на парня: подросток потерял почти 70% крови

Нападение осуществила тупорылая акула.

В американской Флориде тупорылая акула напала на 15-летнего парня, который ловил омаров.

Инцидент произошел вблизи Майами, пишет Fox40.

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Лукас Круз говорит: сразу не понял, что произошло. "Я решил, что меня ударило лодкой. Потом я выглянул на поверхность и понял, что лодок нет ни рядом с нами, ни рядом с другими. Тогда я понял, что это была акула, и почувствовал укус", — вспоминает он.

Напал на подростка осуществила акула-бык или тупорылая акула, которая весит около 230 килограммов. Парню удалось выбраться на берег, но он потерял почти 70% крови, говорят врачи.

По словам медиков, потерпевшего спасла только быстрая реакция медиков в больнице, куда его привезли. У него травма ноги. "Он имел признаки кровопотери. К счастью, большинство кровотечения было с мышц", — говорит доктор Ризал Лим из Центра ожогов и реконструкции Америки.

Врачи говорят, что после лечения парень сможет вернуться к нормальной жизни.

К слову, тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул. Они распространены в тропиках и субтропиках. Могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

Как сообщалось, в американском штате Флорида акула напала на 16-летнего парня, который занимался серфингом. Инцидент произошел возле пляжа города Нью-Смирна-Бич. По словам Дойла Нильсона, во время катания на доске он почувствовал сильный удар в руку. На берегу он увидел рану на руке. Спасатели сразу на пляже наложили ему девять швов.

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