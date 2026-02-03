У модели OnlyFans выросла гигантская грудь несмотря на похудение: в чем дело (фото)

У модели OnlyFans Тианны Мун огромная грудь из-за редкой болезни / © SWNS

30-летняя британка Тианна Мун столкнулась с аномальным ростом груди до размера 34NN (примерно до 19-го размера по украинским меркам), который не смогли остановить даже инъекции для похудения Mounjaro. Врачи диагностировали у женщины крайне редкую гигантомастию, угрожающую ее жизни и дыханию.

Об этом пишет Lad Bible.

Тианна была искренне удивлена тем, что ее грудь продолжала увеличиваться, несмотря на целенаправленные попытки похудеть.

Из-за травмы головы женщина потеряла возможность работать, поэтому в 2021 году начала карьеру на платформе OnlyFans. Сейчас она получает около 10 тыс. фунтов стерлингов ежемесячно от деятельности на этом онлайн-ресурсе для взрослых.

Именно благодаря этой платформе Тианна получила совет, который существенно повлиял на ее дальнейшую жизнь: один из подписчиков обратил внимание, что реальный размер груди женщины значительно больше, чем она предполагала.

У модели OnlyFans Тианны Мун огромная грудь из-за редкой болезни / © SWNS

Женщина пыталась похудеть для операции по уменьшению груди

Тианна начала использовать инъекции Mounjaro, надеясь достичь веса, который позволил бы ей сделать операцию по уменьшению груди. Значительная масса груди уже вызывала серьезные проблемы со здоровьем, в частности онемение рук, повреждения кожи и трудности с дыханием в положении лежа.

Несмотря на то, что на популярном препарате для снижения веса женщине удалось сбросить более 31 кг, Тианна была шокирована — размер груди увеличился. Из-за этой «странной» ситуации она в конце концов обратилась за профессиональной медицинской помощью.

«Когда я изложила врачу всю медицинскую историю — похудение на Mounjaro, увеличение груди и побочные эффекты, — он прямо сказал: «это гигантомастия». Мне довольно рано поставили диагноз, ведь такой рост не характерен ни для одного другого состояния. После этого я решила избавиться от лишнего веса и защитить спину из-за этого диагноза», — отметила женщина.

В ноябре 2025 года она частным образом перенесла операцию по уменьшению желудка — гастрический рукав. По словам Тианны, это было сделано, чтобы «защитить» спину и «предотвратить будущую боль». В то же время она рассматривает и операцию по уменьшению груди, однако врачи предупредили: существует риск, что грудь может снова увеличиться до нынешних размеров.

У модели OnlyFans Тианны Мун огромная грудь из-за редкой болезни / © SWNS

Что такое гигантомастия?

Гигантомастия, известная также как гипертрофия или макромастия молочных желез, — это редкое заболевание, при котором происходит чрезмерный рост грудной ткани, что приводит к крайне большому размеру груди.

Такое быстрое и непропорциональное увеличение может возникать как в период полового созревания, так и во взрослом возрасте. Состояние считается редким, если избыточная масса грудной ткани составляет не менее пяти фунтов (более 2 кг) или если грудь превышает три процента от общей массы тела.

По информации Cleveland Clinic, в мире зафиксировано всего около 300 случаев гигантомастии, что подчеркивает ее исключительную редкость и объясняет, почему она часто сопровождается не только физическим, но и психологическим дискомфортом.

Кроме боли в шее, спине и груди, проблемы могут вызывать и бюстгальтеры, которые оставляют зудящие следы и вмятины на коже. В некоторых случаях также возникают инфекции, нарушения осанки и снижение чувствительности сосков.

Также гигантомастия может затруднять грудное вскармливание из-за появления волдырей и уменьшения выработки молока.

Почему возникает гигантомастия?

Медики выделяют четыре основных типа гигантомастии:

ювенильную — проявляющуюся в период полового созревания; гестационную — связанную с беременностью; медикаментозно обусловленную; идиопатическую — без установленной причины.

Среди возможных факторов также называют гормональные сбои, аутоиммунные заболевания (в частности волчанка или артрит), ожирение и наследственную предрасположенность.

Какие варианты лечения существуют?

Как показывает опыт Тианны, быстрого и универсального решения этой проблемы не существует.

Хотя операция по уменьшению груди часто рассматривается как возможный выход для людей с чрезмерно большой грудью, гарантии того, что ткань не начнет расти снова, нет.

В самых тяжелых или повторяющихся случаях врачи могут рекомендовать мастэктомию — полное удаление грудной ткани.

Также иногда применяют медикаментозное лечение для остановки или замедления роста ткани, однако на поздних стадиях это обычно не дает существенного облегчения.

Напомним, 25-летняя Мишель Секвена из ЮАР, у которой был размер 70A, за год столкнулась с аномальным ростом груди до размера G из-за гигантомастии. Болезнь сопровождалась болью, покраснением кожи и проблемами со спиной, что заставило девушку прятать фигуру под свободной одеждой. Из-за высокой стоимости операции по уменьшению груди Мишель обратилась за помощью к пользователям TikTok, и благодаря донатам подписчиков ей удалось уменьшить бюст до 75D.