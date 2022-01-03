"У моей мамы нет еды и денег": женщина из-за бедности оставила младенца на улице с трогательной запиской

Ребенка спасла прохожая.
В городе Фербанкс, штат Аляска в США, мать оставила своего младенца на морозе в картонной коробке. Также она написала записку с просьбой позаботиться о новорожденном.
Об этом пишет nypost.com.
Ребенка в картонной коробке в канун Нового года у своего дома нашла местная жительница Рокси Лейн. Тогда на улице было 12 градусов мороза. Она сразу вызвала медиков и полицию. Мальчика госпитализировали, он здоров.
Рокси Лейн рассказала, что у ребенка была записка, которая его очень тронула. В ней мать просила позаботиться о младенце.
"Я родился 31 декабря 2021 в 6:00. Моя мать была на 28 неделе, когда родила меня. У моих родителей, дедушки и бабушки нет ни денег, ни еды, чтобы вырастить меня. Моей матери очень грустно, из-за того, что она так поступила. Возьмите меня и найдите любящую семью. Меня зовут Тешон", — говорилось в записке.
Рокси Лейн говорит, что она была тронута запиской и хочет разыскать мать младенца, поскольку ей может понадобиться медицинская помощь.
"Возможно, тот, кто это сделал, был в отчаянии и сделал самый трудный выбор в своей жизни. Но мать назвала его, в этом состоит любовь", — говорит женщина.
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