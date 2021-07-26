У молодой британки после отдыха на пляже вся спина осталась волдыри с гноем: что случилось (фото)

Британка попала в больницу.

У 31-летней женщины после пребывания на солнце на всей спине остались волдыри, заполненные гноем. Молодую маму двоих детей даже госпитализировали в больницу с ужасным солнечным ожогом, несмотря на то, что она неоднократно применяла специальный крем с SPF 30.

Об этом пишет Metro.

Даниэль Фицсимонс с детьми и мужем в один жаркий день пошла на пляж Бумкрама в Северной Ирландии. Она намазалась спрей-лосьоном, который должен защищать от солнца.

В результате после отдыха на пляже врачи диагностировали у нее ожог третьей степени, а ее спина была покрыта волдырями, заполненными гноем.

"Я намазалась кремом еще до того, как вышла из дома, потом повторила, когда приехала туда, а потом, пока была там. Думаю, этого более чем достаточно", — вспоминает она.

Потерпевшая женщина жалуется, что ужасна боль не позволяет ей жить нормальной жизнью: она не может лежать и даже расчесывать волосы.

"Мне плохо, потому что боль очень сильная. Это невыносимо. Я вся в тысячах маленьких пузырей, и вся моя кожа содрана. Боль ужасная, и мне повезет, если я сплю больше часа за ночь", — жалуется она.

Ожоги на спине британки

Спина британки вся обгорела на солнце

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Также Даниэль с Ньютаунстюарта, графство Тирон, говорит, что из-за этого этот инцидент она все больше переживает, чтобы у нее не развился рак кожи. Также женщина подала судебный иск на компанию, чьим кремом она помазала спину.

Но там утверждают, что придерживаются и соответствуют всем британским и европейским нормам, а продукты проходят "суровые испытания для подтверждения соответствия требованиям SPF".

Компания объясняет, что для защиты от солнца, нужно повторять нанесение крема через некоторое время, но добавляют, что "большинство населения не осознает, какой уровень защиты им необходимо применить, чтобы получить свою SPF защиту. Если они не применяют достаточное количество солнцезащитных средств, они не получат ожидаемого SPF".

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