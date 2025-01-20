У монахини появилась конкурентка: 119-летняя женщина заявила, что она самый старый человек планеты

Незадолго до своего 120-летия, прабабушка Деолира Глисия Педро да Силва из бразильского штата Рио-де-Жанейро стремится, чтобы ее признали самым старым живым человеком планеты по версии Книги рекордов Гиннеса.

Об этом пишет New York Post.

Сейчас самым старым живым человеком в мире является другая бразильянка, Ина Канабарро Лукас, монахиня из южного штата Рио-Гранде-ду-Сул, которой 116 лет, но семья Деолиры и ее врачи уверены, что вскоре она перехватит титул религиозной женщины.

"Ее все еще нет в книге, но она самая старая в мире согласно документам, которые мы имеем на нее, как я недавно узнала", — сказала внучка Деолиры Доротея Феррейра да Силва, которая вдвое младше ее.

Документы свидетельствуют, что Деолира родилась 10 марта в 1905 году в сельской местности Порчункула, небольшом городке в штате Рио.

Деолира Глисия Педро да Силва / Фото: Jam Press

Сейчас она живет в красочно разрисованном доме в Итаперуне, где о ней заботятся две ее внучки – 60-летняя Доротея и 64-летняя Лейда Феррейра да Силва.

За бабушкой также наблюдают врачи и исследователи, которых интересует, как она пережила среднюю продолжительность жизни в Бразилии, что составляет 76,4 года, более чем на четыре десятилетия.

"Деолире в 2025 году исполнится 120 лет. Ее общее состояние здоровья хорошее, как для ее возраста, она не принимает никаких лекарств", — сказал врач-гериатр Хуаир де Абреу Перейра, который часто осматривает Педро да Силву и помогает ее семье в процессе работы с Книгой рекордов Гиннесса.

В своем заявлении представитель Книги рекордов сообщил, что не может подтвердить получение заявки Педро да Силвы, поскольку получает много заявок от людей со всего мира, претендующих на звание самого старого живого человека.

По словам врача, большое наводнение в регионе почти двадцать лет назад уничтожило большинство оригинальных документов Деолиры. Это может стать проблемой официального признания ее возраста.

Деолира Глисия Педро да Силва / Фото: Jam Press

Даже если ее возраст не точен, Педро да Силва, безусловно, старше 100 лет, по словам Матеуса Видигала, исследователя из Университета Сан-Паулу, изучавшего ее случай в рамках проекта по изучению сверхстарого населения Бразилии.

"Деолира не была исключена из исследования, но есть один нюанс – отсутствие документации, которая была бы одобрена этими организациями", — сказал Видигал, имея в виду учреждения, такие как Книга рекордов Гиннеса.

По словам доктора Перейры, здоровое питание и режим сна женщины залог ее долголетия. До сих пор она хорошо общается со своей семьей и любит есть бананы.

"Я бы хотела дожить до ее возраста и быть такой, как она", — говорит Феррейра да Силва, ее внучка. "В то время как у нас высокое кровяное давление и диабет, у нее нет ничего из этого".

Напомним, 100-летняя женщина до сих пор работает и водит авто. Она дала советы для длительной жизни.

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