У мужчины 16 жен, 104 ребенка и 144 внука: как они живут (фото)

У мужчины из маленького села в регионе Нджомбе, Танзания, очень особая семья. Мзи Эрнесто Муинучи Капинга женат на 16 женщинах, у него более 100 детей и 144 внука. Подобным достижением также может похвастаться 70-летний угандиец, воспитывающий 102 детей и 578 внуков.

В интервью Afrimax Капинга показал свою усадьбу, похожую на маленькое село, где каждая из жен имеет собственный дом.

Мужчина рассказал, что начал расширять свою семью по просьбе отца. Он женился на своей первой жене в 1961 году и через год после этого у них родился первый ребенок. Тем не менее, отец сказал ему, что одной жены недостаточно. Он предложил заплатить приданое, если тот согласится взять больше жен и иметь больше детей.

"Наш клан небольшой, я хочу, чтобы ты его расширил", – якобы сказал ему отец, и он принял эту миссию. Его папа заплатил приданое первым пяти женам, но на этом не остановился. На пике своей полигамной жизни у Эрнесто было 20 жен. Некоторые из них решили уйти, другие умерли, но сегодня он все еще живет с 16 женами, семеро из которых являются его сестрами.

Мзи Эрнесто Капинга / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Трудно понять, зачем жене делить мужчину с другими женщинами, но жены Мзи утверждают, что все было связано с его репутацией хорошего, уважительного мужа. Одна из его жен рассказала своей сестре о нем и о хорошей жизни, которая у нее была рядом с ним, и та захотела жить так же, поэтому они решили поделить его. В конце концов семь сестер вышли замуж за Капингу. Теперь они живут в согласии и утверждают, что между ними нет ревности.

"Здесь каждая играет свою роль, — говорит патриарх. — У каждой жены свой дом, своя кухня, нет никакой конкуренции. Каждая знает свое место, мы вместе ведем хозяйство, вместе едим, вместе работаем. Это не просто дом, это система, и она работает".

Семья Мзи Эрнесто Капинги / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Очевидно, что вся семья зависит от собственного тяжелого труда, они полностью полагаются на свои урожаи и скот, чтобы прокормиться. В основном они выращивают кукурузу, бобы, маниок и бананы, а то, что не употребляют в пищу сами, продают или обменивают на другие товары.

"Люди думают, что я все контролирую, – говорит Капинга. — Но правда состоит в том, что жены держат эту семью вместе, а я здесь только для того, чтобы направлять их".

Семья Мзи Эрнесто Капинги / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Все жены утверждают, что они всегда открыто говорят о своих проблемах и не позволяют обидам угрожать единству семьи. Если они не могут договориться между собой, то обращаются к Эрнесто, и он выслушивает их, не становится на чью-либо сторону, а только дает советы. Судя по всему, эта система до сих пор работала безупречно.

Территория Мзи Эрнесто Капинги / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Интересно, что Мзи Эрнесто Муинучи Капинга признался, что ему иногда трудно вспомнить имена всех своих детей и внуков, утверждая, что он помнит около 50 имен из того, что приходит ему в голову. Остальные имена он вспоминает, когда видит их лица.

Семья Мзи Эрнесто Капинги / Фото: youtube.com/@AfrimaxEnglish

Гигантская семья Капинги должна была быть еще больше, но он потерял 40 детей из-за болезней и несчастных случаев. Он тоскует и помнит о них, но двигается вперед, потому что у него еще много живых потомков, требующих его постоянного внимания.

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