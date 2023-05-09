У мужчины 6 жен: он рассказал, как сложно переживает критические дни любимых

Модель Артур О Урсо, женатый на шести женщинах, продолжает делиться о том, как это – жить с несколькими любимыми.

Бразилец, прославившийся созданием имения любви и празднованием полигамии, уже рассказывал, как они выбирают новых женщин.

Теперь он проговорился о том, как это, когда у девушек критические дни. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Описывая их время месяца, Артур сказал: "Обычно меня это пугает".

По словам звезды Сети, в настоящее время у шести его женщин обычно разное настроение.

"Я замечаю то одну, то другую, кто плачет в углу без причины. Другие борются со мной по какой-то причине, у некоторых непреодолимое желание шоколадки или сладостей. Это хаос", — признался он.

Артур О Урсо с шестью женами / Фото: instagram.com/arthurourso

Артур сказал, что он прошел через очень тяжелые эпизоды, и было время, когда он не знал, как обращаться со своими женами.

"Я пришел к выводу, что все, что я делал, чтобы помочь, было неправильным. Звучит смешно, но альтернативой было сдаться натуральной медицине", — добавил он.

Чтобы сохранить душевное спокойствие, он начал лечение, чтобы помочь своему браку.

Артур также снимает квартиру, чтобы дать своим женам немного места.

"Мне удается оставаться спокойным и умиротворенным. Таким образом, я могу помочь им пережить моменты, когда их гормоны находятся на пике. Мы стараемся упорядочить хаос", — добавил модель.

Артур О Урсо с шестью женами / Фото: instagram.com/arthurourso

Напомним, 62-летняя женщина откровенно рассказала о сексе во время менопаузы. Сюзанна призналась, что ее лучший секс был в 40, но сейчас она тоже получает удовольствие в постели.

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