У мужчины есть 6 жен: как они живут все вместе и выбирают новых женщин (фото)

У мужчины есть "старшая жена", которая должна одобрить его новые пассии.

37-летний Артур О Урсо из Сан-Паулу в Бразилии имеет 6 жен. Он рассказал, что новых женщин одобряет его старшая жена.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Ранее 37-летний бразилец имел девять жен. Однако в прошлом году он расстался с четырьмя из них, а впоследствии женился на еще одной.

Пока он "женат" с 27-летней Луаной Казаки, 21-летней Эмелли Соуза, 24-летней Валкирией Сантос, 51-летней Олиндой Марией, 23-летней Дамианой и 28-летней Амандой Альбукерке.

Фото: mirror.co.uk

"Старшей" женой считается Луана. Артур и Луана, оба свингера, решили оформить свои отношения в 2021 году.

Одна из жен мужчины, Олинда сказала: "Луана — первая жена, и она должна была одобрить меня. Это была смесь чувств, но когда мы встретились, мы уже осознали существовавшую между нами связь".

Фото: mirror.co.uk

Олинда добавила, что они вместе с другими женщинами заботятся об Артуре. Семейка зарабатывает тем, что публикует в соцсетях фото необычной семьи и дает советы по поводу секса.

Теперь Артур хочет детей. Хотя он хочет иметь ребенка от каждой из своих жен, пока они решили ограничиться суррогатным материнством. Мужчина планирует использовать яйцеклетку своей первой жены, Луаны.

Фото: mirror.co.uk

"Я не хочу огорчать ни одну из моих шести жен, выбирая, какая из них забеременеет первой, поэтому мы избрали суррогатное материнство", – говорит Артур.

Также мужчина планирует не останавливаться на шести женах и планирует найти себе новых женщин.

Напомним, в США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррисон женился на четырех женщинах. Полигамная семья воспитывает 15 детей.

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