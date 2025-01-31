У мужчины украли "непохищаемое" авто за $227 000 менее чем через 60 часов после покупки – фото

Англичанин, у которого угнали роскошный внедорожник менее чем через 60 часов после того, как он приехал домой, утверждает, что в автосалоне его заверили, что машину "невозможно угнать".

Об этом пишет Oddity Central.

45-летний Джон из графства Уорикшир, Великобритания, купил Range Rover 2024 SV Edition One стоимостью $227 000 у дилера в Ковентри 14 декабря в прошлом году. Внедорожник из лимитированной серии (в Великобритании было выпущено лишь 550 единиц) имел графитовые колесные диски стоимостью 12 000 долларов, роскошный высокотехнологичный интерьер и множество интересных функций, например сиденья, вибрирующие под звуки музыки, играющей в салоне автомобиля.

Джон знал, что это привлечет нежелательное внимание в стране, где в последние годы растет количество угонов роскошных автомобилей, но он утверждает, что в дилерском центре ему сказали, что в машине установлена новая система безопасности Jaguar Land Rover (JLR), которая делает его угон невозможным. Менее чем через 60 часов автомобиль Джона был угнан из его подъездной дорожки.

"Я чувствовал себя в безопасности, зная это, ведь я только что заплатил 183 000 фунтов стерлингов за автомобиль производства JLR, и сотрудники были уверены, что теперь они сделали эти автомобили безопасными и защищенными от угона", — сказал Джон журналистам, добавив, что он попросил сотрудников дилерского центра установить иммобилайзер Ghost Immobiliser, требующий ввода пароля для запуска автомобиля, но ему ответили, что это не нужно, потому что "никто не возьмет эту машину".

Range Rover 2024 SV Edition One / Фото: скриншот с видео

Менее чем через 60 часов после того, как Джон приехал на своем новом Range Rover домой, он проснулся от нескольких пропущенных звонков от отслеживающей автомобиль компании и, выглянув в окно своего дома, увидел пустую подъездную дорожку. На записи с камер видеонаблюдения видно, как около часа ночи из машины выходят три человека, двое из которых направляются к внедорожнику, а третий стоит "на шухере". Ни один из них не приближается к дому владельца достаточно близко, чтобы воспользоваться сканером ключей, но они каким-то образом получают доступ к автомобилю, а затем через 15 минут заводят его и уезжают.

Владелец до сих пор не понимает, как ворам удалось похитить его роскошный Range Rover, даже не разбив окна, но считает, что тот факт, что автомобиль высадил их и просто уехал, означает, что они были уверены, что смогут получить то, за чем приехали.

"Они не подходили к дому со сканирующим устройством, чтобы получить сигнал ключа, что бы они ни делали, они не нуждались в ничего более сложном", — сказал 45-летний мужчина.

Джон уже пожаловался компании Jaguar Range Rover (JGR), заявив о "катастрофическом сбое системы безопасности, разрекламированной как самая современная", но компания не реагирует на это. Представитель компании уже заявил прессе, что JGR не будет рассматривать никаких претензий по поводу ответственности, поскольку угон автомобиля – это риск, с которым сталкиваются все владельцы.

Напомним, водитель на год оставил авто в аэропорту и теперь должен оплатить за парковку шокирующую сумму. Владелец оставил свою машину еще в январе в прошлом году.

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