Самолет авиакомпании Frontier Airlines / © Associated Press

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В США пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines был вынужден совершить аварийную посадку из-за масштабного затопления в салоне, вызванного прорывом трубы в туалете. Пилот объявил сигнал бедствия, поскольку вода начала затоплять пол самолета, а экипаж обеспокоился возможными проблемами с бортовой электроникой.

Об этом сообщает издание People.

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Инцидент произошел 11 ноября во время выполнения рейса 3566 из Денвера в Детройт. Самолёт Airbus A321neo вылетел из Международного аэропорта Денвера вскоре после 11:00 по местному времени.

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Когда лайнер находился вблизи границы штатов Айова и Иллинойс, пилот связался с авиадиспетчерами и трижды подал международный сигнал бедствия «Mayday».

По словам командира воздушного судна, в переднем туалете самолета прорвало трубу, из-за чего вода начала стремительно растекаться по салону и затоплять его заднюю часть.

Пилот сообщил, что опасается возможных повреждений электронного оборудования, поэтому попросил изменить маршрут и разрешить посадку в международном аэропорту О’Гара в Чикаго.

Когда диспетчер поинтересовался ситуацией на борту, командир самолёта описал её довольно необычно: «У нас в этом самолёте просто озеро».

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Вода из туалета затопила пол салона

Самолет благополучно приземлился в Чикаго незадолго до 14:00 по местному времени. Несмотря на то, что аварийно-спасательные службы сопровождали воздушное судно, их помощь экипажу не понадобилась.

Пилот сообщил диспетчерам, что вода была практически повсюду, однако самолёт может самостоятельно добраться до места посадки. Там воздушное судно должны были осмотреть технические специалисты.

Видеозаписи, снятые пассажирами и опубликованные телеканалами NBC Chicago и ABC7, показывают затопленный пол салона. На одном из роликов видно, как вода непрерывно вытекает из-под двери переднего туалета.

В Frontier Airlines подтвердили, что на борту рейса 3566 произошла утечка в переднем туалете, в результате чего вода разлилась по части салона.

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По данным сервиса FlightAware, пассажиров впоследствии доставили в Детройт резервным рейсом, который вылетел из Чикаго позже тем же вечером.

Напомним, что в Ирландии мужчина с топором проник в американский военный самолет стоимостью 60 миллионов долларов и повредил его настолько, что тот больше не сможет летать.

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