"У наших детей тоже есть такие пятна": в Великобритании женщина случайно раскрыла измену мужа с подругой

"У наших детей тоже есть такие пятна": в Великобритании женщина случайно раскрыла измену мужа с подругой

Пара решила развестись.

В Великобритании женщина узнала об измене мужа, заметив родимое пятно у ребенка своей лучшей подруги.

Об этом пишет издание The Mirror.

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По словам женщины, она находилась рядом с подругой во время родов.

"Подруга мне позвонила и я поехала с ней в больницу", — говорит женщина.

А когда через несколько дней она меняла подгузник новорожденной дочери подруги, заметила на теле ребенка родимое пятно – точно такое, как у их с мужем детей.

"У наших детей тоже есть такие пятна, поэтому, увидев ее, я поняла, что отец ребенка – мой муж", — добавила она.

Муж сначала все отрицал, но потом сказал правду о связи с другой. После этого пара решила развестись.

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