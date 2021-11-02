"У наших детей тоже есть такие пятна": в Великобритании женщина случайно раскрыла измену мужа с подругой

Пара решила развестись.
В Великобритании женщина узнала об измене мужа, заметив родимое пятно у ребенка своей лучшей подруги.
Об этом пишет издание The Mirror.
По словам женщины, она находилась рядом с подругой во время родов.
"Подруга мне позвонила и я поехала с ней в больницу", — говорит женщина.
А когда через несколько дней она меняла подгузник новорожденной дочери подруги, заметила на теле ребенка родимое пятно – точно такое, как у их с мужем детей.
"У наших детей тоже есть такие пятна, поэтому, увидев ее, я поняла, что отец ребенка – мой муж", — добавила она.
Муж сначала все отрицал, но потом сказал правду о связи с другой. После этого пара решила развестись.
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