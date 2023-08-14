У нее "две личности": семья нашла в саду двухголовую змею - фото

В Техасе, США, семья нашла в своем саду двухголовую змею.

Редкую находку семья обнаружила еще в 2016 году и отдала пресмыкающегося в зоопарк Cameron Park. Впрочем, в 2021 году змею сняли с выставки из-за травм.

Представители зоопарка рассказали на своей странице в Facebook, что из-за двух голов, называемые Панчо и Левша, змея повредила шею, пытаясь двигаться по разным направлениям. Также она застревала на ветках, камнях и других препятствиях. Мозги животного дают "противоречивые команды", что означает, что движения змеи "нескоординированы".

Двухголовая змея / Фото: facebook.com/cameronparkzoo

Пресмыкающийся выздоровел только в июне в прошлом году. И теперь, когда змея хорошо ест и рана полностью зажила, ее снова вернули на выставку.

Двухголовая змея / Фото: facebook.com/cameronparkzoo

Новый дом Панчо и Левши был специально построен без особых препятствий. В зоопарке сказали: "Мы надеемся, что эта конструкция обеспечивает достаточное укрытие, чтобы змея чувствовала себя в безопасности, а также была физически в безопасности, чтобы она больше не повредила себе шею".

Двухголовая змея / Фото: facebook.com/cameronparkzoo

Также представитель зоопарка сказал Newsweek, что двуглавые змеи очень редкие. "Еще реже они долго живут. У нее разные личности. Правая голова доминирует в плане кормления и движения. Левая голова иногда ест, но, похоже, преимущественно она идет туда, куда хочет идти правая голова".

Это состояние называется полицефалией и возникает после неполного разделения эмбриона или неполного слияния двух эмбрионов.

Напомним, ученые поймали новый жуткий вид морских существ с 20 "руками". Их назвали в честь клубники.

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