У него новое значение: Кембриджский словарь назвал главное слово 2023 года

Кембриджский словарь объявил главное слово года. Им стало hallucinate, что в переводе означает галлюцинировать.

Об этом говорится на официальном сайте.

Очевидно, что этот термин придумали уже давно. Традиционное определение галлюцинации — это сенсорное восприятие чего-то, чего нет. Обычно галлюцинации возникают из-за употребления наркотиков или состояния здоровья. Впрочем, теперь оно связано с искусственным интеллектом, создающим ложную информацию.

Передовые технологии вторглись в нашу повседневную жизнь в виде чат-ботов, таких как ChatGPT, Bard, BingAI и даже в Snapchat. Впрочем, они не полностью надежны.

Итак, теперь, когда ИИ будет выдавать ложную информацию, это будет галлюцинация.

Кембриджский словарь назвал слово 2023 года / Фото: dictionary.cambridge.org

Новое значение звучит так: "Когда искусственный интеллект (компьютерная система, обладающая некоторыми качествами человеческого мозга, такими как способность производить язык так, будто он человеческий) галлюцинирует, он выдает ложную информацию".

Вендалин Николс, менеджер издательства Кембриджского словаря, сказала: "Тот факт, что ИИ может "галюцинировать", напоминает нам, что людям все еще необходимо применять свои навыки критического мышления для использования этих инструментов. ИИ отлично справляется с обработкой огромных объемов данных для получения конкретной информации и ее консолидации. Но чем оригинальнее вы просите его быть, тем больше вероятность, что он собьется с пути".

Напомним, что недавно словарь Collins назвал AI (искусственный интеллект) главным словом этого года. Он перевернул сознание миллионов.

Читайте также: