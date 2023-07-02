У новенького китайского электромобиля отвалился аккумулятор во время движения - видео

Авто выпустили в марте в 2023 году.

В Китае во время движения аккумулятор выпал у нового электромобиля Cao Cao 60.

Об этом пишет CarNewsChina.

Машина, выпущенная несколько месяцев назад, двигалась по улицам города Чэнду, провинция Сычуань.

В видео, появившемся в Сети, видно, как на асфальте лежит батарея, а примерно в 20 метрах впереди стоит электрокар, предназначенный для перевозки пассажиров и такси. Без аккумулятора машина проехала всего несколько секунд. Водителю ничего не осталось делать, кроме как ждать помощи.

Машина Cao Cao 60 EV была выпущена 30 марта в Китае в качестве первого автомобиля под брендом Cao Cao Auto. Его целевые клиенты – водители в сфере такси. Автомобиль стоит 119 800 юаней (17 500 долларов США), имеет запас хода 415 км CLTC и сменный аккумулятор. Батарею можно заменить на специальных станциях всего за 5 минут.

Сообщается, что обычные покупатели не могут его приобрести, покупка электромобиля "доступна только для бизнес-клиентов".

При запуске компания также отметила, что новый автомобиль специально адаптирован для бизнеса в сфере такси и имеет сверхпродолжительный и проверенный срок службы в 600 000 км.

Напомним, хакер обнаружил секретный "режим Илона" у Tesla. Суперсекретный режим позволяет управлять автомобилями без использования рук.

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