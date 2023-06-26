У парня нет денег на жилье, поэтому он переехал в заброшенную школу: как он обустроился (видео)

Британец Макс Армфилд живет в развалинах начальной школы в Южном Лондоне после того, как изо всех сил пытался пробиться на столичный рынок недвижимости.

Об этом сообщает deadlinenews.co.uk.

У 24-летнего парня нет денег на покупку или аренду жилья, поэтому он перебрался в стены учебного заведения, которое закрылось в сентябре в 2022 году после переезда на новое место.

Макс рассказал о жизни в здании школы, а также о самых сложных моментах.

"Иногда это бесспорно довольно странно, потому что все туалеты и раковины высотой по колено, потому что раньше это была начальная школа. Я думаю, что здесь также проживает около 20 человек моего возраста, и все, кажется, занимаются достаточно творческими вещами. Я имею в виду, что это единственное место в Лондоне, где я смог организовать студию, и парень в комнате рядом со мной разорвал все свои половицы, чтобы создать простор для фотосъемки. Я действительно не знаю, чего ждать от жизни здесь", — поделился он.

Макс Армфилд / Фото: instagram.com/m4x_________

Парень рассказал, что занимается музыкой, поэтому это и еще одна веская причина, почему он захотел переехать именно сюда. Так он может спокойно репетировать и не переживать за соседей.

"Это называется схемой опеки, когда заброшенные здания сдаются в аренду по ставке, которая немного ниже средней по району, чтобы люди не могли незаконно въезжать в дома. Части этого потрясающие, но все общее, поэтому кажется, что душевые, кухня, туалеты и все остальные постоянно ломаются", — поделился он.

Коридоры школы увешаны детскими рисунками и объявлениями, а на детской площадке сохранились очертания, используемые для детских игр на асфальте.

В комнате Макса есть большой диван, телевизор, стулья, две гитары и стол с компьютером и колонками, используемыми для создания музыки.

Максу даже удалось использовать соседнюю комнату в качестве спальни, в которой есть двуспальная кровать, тумбочка и даже баскетбольное кольцо на дверях.

Напомним, британка поделилась подробностями своей работы голой уборщицы. Женщина похвасталась, что быстро погасила свои долги.

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