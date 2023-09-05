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У пассажира самолета случился приступ диареи прямо в салоне: как поступили члены экипажа (видео)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
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У пассажира самолета случился приступ диареи прямо в салоне: как поступили члены экипажа (видео)

Пассажир перенес ужасный приступ диареи в самолете / Фото: Getty Images

Это произошло почти на полпути.

Пилот самолета был вынужден развернуться после того, как пассажир перенес ужасный приступ диареи.

Об этом пишет ladbible.com.

Рейс Delta Airlines летел из Атланты, США, в Барселону, Испания. Прошло всего два часа после взлета самолета Airbus A350, когда пассажиры в салоне почувствовали невыносимый запах.

Одному из путешественников стало плохо и он попытался добраться до туалета, но, к сожалению, не успел и опорожнился прямо в салоне.

LiveATC.com удалось снять, как пилот передает наземному управлению сообщения с объяснением ситуации.

"Это проблема биологической опасности", – сказал пилот. "У нас пассажир, который на протяжении всего полета имел диарею, поэтому они хотят, чтобы мы вернулись в Атланту".

Один человек ответил на вирусное сообщение в Twitter/X, сказав, что это самый плохой запах, который только можно себе представить: "Мой партнер летал этим рейсом! Это было очень плохо. Все разлилось на проходе, пахло ужасно. Использованное средство с ароматом ванили только придавал ему запах ванильного дерьма. После того, как самолет приземлился, его тщательно помыли. Они улетели только в 2:30 ночи".

Другой человек, который сказал, что они были в самолете, поделился с Daily Mail: "И моя жена, и я были в полете. Это был беспорядок. Пилоты приняли правильное решение развернуться. Наземная бригада вырвала ковер и постелила новый. Учитывая обстоятельства, наземная команда, бортпроводники и пилоты проделали отличную работу".

Пассажиры прибыли в пункт назначения в Испании на восемь часов позже запланированного времени.

Представитель Delta подтвердил, что инцидент произошел из-за "медицинского эпизода".

"Рейс Delta 194 из Атланты в Барселону вернулся в Атланту из-за проблем со здоровьем на борту", — сообщил представитель авиакомпании. "Наши команды работали максимально быстро и безопасно, чтобы тщательно очистить самолет и доставить наших клиентов в конечный пункт назначения. Мы искренне извиняемся перед нашими клиентами за задержку и неудобства в их планах поездок".

Напомним, австралийский миллионер ищет помощника, который будет путешествовать с ним по миру. Стало известно, какие требования и оплата.

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Дата публикации
Просмотры
1598
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