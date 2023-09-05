У пассажира самолета случился приступ диареи прямо в салоне: как поступили члены экипажа (видео)

Пилот самолета был вынужден развернуться после того, как пассажир перенес ужасный приступ диареи.

Об этом пишет ladbible.com.

Рейс Delta Airlines летел из Атланты, США, в Барселону, Испания. Прошло всего два часа после взлета самолета Airbus A350, когда пассажиры в салоне почувствовали невыносимый запах.

Одному из путешественников стало плохо и он попытался добраться до туалета, но, к сожалению, не успел и опорожнился прямо в салоне.

LiveATC.com удалось снять, как пилот передает наземному управлению сообщения с объяснением ситуации.

"Это проблема биологической опасности", – сказал пилот. "У нас пассажир, который на протяжении всего полета имел диарею, поэтому они хотят, чтобы мы вернулись в Атланту".

В Delta Airlines Airbus A350 тормознулась поблизости к Атланте Понедельник ночь после диареи через воздушный план от проездника и его biohazard.



The FAA flight strip for DL194 был поставлен на Reddit (xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son's… pic.twitter.com/VWbkB47wF1 — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023

Один человек ответил на вирусное сообщение в Twitter/X, сказав, что это самый плохой запах, который только можно себе представить: "Мой партнер летал этим рейсом! Это было очень плохо. Все разлилось на проходе, пахло ужасно. Использованное средство с ароматом ванили только придавал ему запах ванильного дерьма. После того, как самолет приземлился, его тщательно помыли. Они улетели только в 2:30 ночи".

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Другой человек, который сказал, что они были в самолете, поделился с Daily Mail: "И моя жена, и я были в полете. Это был беспорядок. Пилоты приняли правильное решение развернуться. Наземная бригада вырвала ковер и постелила новый. Учитывая обстоятельства, наземная команда, бортпроводники и пилоты проделали отличную работу".

Пассажиры прибыли в пункт назначения в Испании на восемь часов позже запланированного времени.

Представитель Delta подтвердил, что инцидент произошел из-за "медицинского эпизода".

"Рейс Delta 194 из Атланты в Барселону вернулся в Атланту из-за проблем со здоровьем на борту", — сообщил представитель авиакомпании. "Наши команды работали максимально быстро и безопасно, чтобы тщательно очистить самолет и доставить наших клиентов в конечный пункт назначения. Мы искренне извиняемся перед нашими клиентами за задержку и неудобства в их планах поездок".

Напомним, австралийский миллионер ищет помощника, который будет путешествовать с ним по миру. Стало известно, какие требования и оплата.

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