У подростка из живота торчали две ноги, ягодицы и половые органы весом почти 15 кг

В Индии врачи провели судьбоносную операцию 17-летнему юноше, удалив его паразитического близнеца, прикрепленного к его животу. Это произошло после того, как недавно в другом индийском городе из живота новорожденного удалили близнецов.

Подростку, который имел полностью развитый дополнительный набор конечностей и таз, поддерживаемый грудной артерией, была проведена двухчасовая операция в больнице Aiims в Дели, сообщает BBC.

Доктор Асури Кришна, возглавлявший команду специалистов, сказал, что операция была особенно сложной из-за возраста пациента.

"В мировой медицинской литературе задокументировано только 40-50 случаев паразитических близнецов, и в этих случаях операцию пытались провести детям", – рассказал доктор Кришна в интервью.

Не имея достаточного количества медицинской литературы, чтобы руководствоваться ею, команде пришлось полагаться на свою "интуицию, навыки и знания", добавил он.

Паразитический близнец – это недоразвитый сросшийся близнец, выживание которого полностью зависит от материнского. Они встречаются крайне редко, менее одного случая на 100 000 родов.

Паразитические близнецы образуются, когда один плод частично развивается, являясь прикрепленным к другому. В этом случае у подростка из живота торчали две полностью сформированные ноги, ягодицы и наружные половые органы – весом почти 15 кг. Паразитические конечности ощущали боль, касания и изменение температуры.

Доктор Кришна рассказал, что первое, что они сделали, это определили, насколько взаимосвязаны близнецы. Посредством сканирования врачи выяснили, что паразитический двойник прикрепился к грудной кости подростка и питается кровью из сосуда в его груди.

"Но связи с другими основными органами, такими как печень или почки, не было", – сказал доктор Кришна, добавив, что они также обнаружили большую кисту в брюшной полости подростка.

Операция была проведена в два этапа – сначала удалили паразитического двойника, а затем извлекли кистозную массу из окружающих органов.

Команда врачей, в которую входили радиологи, анестезиологи и пластические хирурги, завершила операцию через два с половиной часа.

"Нужно было разделить сетку общих кровеносных сосудов, нервов и тканей. Следовало позаботиться о том, чтобы ни один из органов или тканей хозяина не был поврежден", — сказал доктор Кришна.

Во время операции кровяное давление подростка опасно упало, поскольку 30-40% его крови перетекло к паразитическому близнецу. Но врачи сказали, что были готовы к этому и быстро стабилизировали его состояние.

Подростка выписали спустя четыре дня после госпитализации. По словам доктора Кришны, он здоров и не перенес никаких осложнений после операции.

Необычный облик подростка сделал его предметом сплетен и насмешек в его районе в Уннао, штат Уттар-Прадеш. Взгляды и шутки отрицательно повлияли на его психическое здоровье, заставив его чувствовать себя изолированным и одиноким.

"Я не мог никуда ездить или заниматься физической активностью", – рассказал он газете Indian Express, добавив, что бросил школу в восьмом классе.

17-летний парень рассказал, что он в восторге и теперь хочет жить активной жизнью: "Надеюсь выучиться и найти работу. Передо мной открылся новый мир".

Напомним, невеста устроила любимому предбрачный тест и три часа била его током. Стало известно, чем это закончилось.

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