У прохожих отвисли челюсти: коллег застукали за сексом перед окном офиса

Наверное, они думали, что их не видно.

В Лондоне двух офисных работников застукали за страстным сексом на рабочем месте.

Согласно кадрам, которые очевидцы прислали в редакцию газеты The Sun, коллеги развлекались на стуле прямо на глазах у людей, находившихся на оживленной улице.

Проходившие мимо очевидцы могли видеть обнаженную белокурую женщину в окне верхнего этажа, которая сидела сверху на мужчине. В романтической обстановке офисного света и канцелярских принадлежностей пара занималась любовью и даже не подозревала, что стала героями ролика.

Компания пока что не прокомментировала инцидент.

Напомним, пара занялась сексом прямо в салоне самолета спустя несколько минут после взлета. Свидетелями их развлечений стали три пассажира.

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