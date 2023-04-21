У россиян проблемы с потенцией: как это связано с войной

Полномасштабная война РФ против Украины повлияла на половое здоровье российских мужчин – у многих из них из-за стресса возникли проблемы с потенцией.

Как сообщают российские издания, в государстве-агрессоре значительно увеличился спрос на афродизиаки.

По информации общероссийской системы "Честный знак", за первые три месяца 2023 года продажи средств, повышающих половое влечение и "мужскую силу", выросли на 39%.

Статистика свидетельствует, что за это время россияне купили 2,7 млн упаковок разных афродизиаков, потратив на них 1,8 млрд рублей. Таким образом, на тысячу взрослых мужчин, которые сейчас проживают в России, пришлось по 392 пачки таких препаратов.

Спрос на афродизиаки побил все предыдущие рекорды, чаще всего их покупали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Магаданской области.

Причиной проблем с потенцией у россиян может быть стресс, который они испытывают после полномасштабной войны против Украины, в частности, из-за мобилизации.

“Сексуальная сфера очень чувствительна к стрессу. С одной стороны, секс – один из лучших способов справиться с ним, но с другой – при тревоге сексуальная функция снижается”, – отмечают врачи.

Напомним, у России был огромный гендерный дисбаланс до вторжения в Украину. Демографы говорят, что результаты переписи 2021 покажут, что в России на 10,5 миллиона женщин больше, чем мужчин. Война, развязанная Путиным в Украине, еще больше снизит рождаемость в Российской Федерации.

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