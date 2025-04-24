- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
У собаки отпали уши из-за прически — фото
Женщина четыре дня подряд завязывала уши своего ши-тцу в двойной хвост.
Уши домашней собачки отпали после того, как хозяйка завязала его шерсть в хвост.
Об этом сообщает Need To Know.
Женщина по фамилии Го не могла поверить в то, что произошло после того, как она взяла своего ши-тцу в ванную.
Она попыталась распустить хвост, и в процессе этого у собаки отвалились уши.
Го так испугалась, что у нее подкосились ноги, когда она увидела, что уши ее питомца плавают в воде.
Собаку немедленно доставили в ветеринарную больницу для оказания неотложной помощи.
По данным местной прессы, Го четыре дня подряд завязывала уши своего ши-тцу в двойной хвост.
Это привело к нарушению кровообращения и некрозу ушей.
К счастью, врачи сказали хозяйке, что травма не повлияет на слух ее питомца, поскольку было потеряно лишь небольшое количество ткани.
С тех пор уши собаки полечили и сейчас их состояние стабильное.
После того ужасного момента Го, живущая в Чунцине, Китай, призвала других владельцев собак быть осторожными, когда завязываете их шерсть.
Она напомнила другим обращать особое внимание на положение и упругость, чтобы не нарушить кровообращение.
Напомним, ученые пришли к неожиданному выводу о домашних собаках. Они исследовали влияние животных на окружающую среду.