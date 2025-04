Собака породы ши-тцу / © Freepik

Уши домашней собачки отпали после того, как хозяйка завязала его шерсть в хвост.

Женщина по фамилии Го не могла поверить в то, что произошло после того, как она взяла своего ши-тцу в ванную.

Она попыталась распустить хвост, и в процессе этого у собаки отвалились уши.

Го так испугалась, что у нее подкосились ноги, когда она увидела, что уши ее питомца плавают в воде.

У собаки отпали уши / © скриншот с видео

Собаку немедленно доставили в ветеринарную больницу для оказания неотложной помощи.

По данным местной прессы, Го четыре дня подряд завязывала уши своего ши-тцу в двойной хвост.

Это привело к нарушению кровообращения и некрозу ушей.

У собаки отпали уши / © скриншот с видео

К счастью, врачи сказали хозяйке, что травма не повлияет на слух ее питомца, поскольку было потеряно лишь небольшое количество ткани.

У собаки отпали уши / © скриншот с видео

С тех пор уши собаки полечили и сейчас их состояние стабильное.

После того ужасного момента Го, живущая в Чунцине, Китай, призвала других владельцев собак быть осторожными, когда завязываете их шерсть.

Она напомнила другим обращать особое внимание на положение и упругость, чтобы не нарушить кровообращение.

