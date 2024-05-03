У собаки пять лап и девять пальцев: фото уникального животного, которого сравнили с единорогом

Собака, которая родилась с пятью лапами и девятью пальцами, ошеломила спасателей и ветеринаров.

Об этом пишет Mirror US.

Необычное животное по кличке Белла передали в кампус Гуманного общества Висконсина (WHS) в Кеноше, где о его уникальной анатомии быстро заговорили в городе.

Правая задняя лапа Беллы была необычно широкой, имела дополнительные пальцы и, казалось, не имела стандартного строения. В свои шесть месяцев собака страдает редким врожденным пороком, известным как димелия, что означает дублирование определенных костей.

Собака с пятью лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

Ее рентгеновские снимки показали дополнительную бедренную кость, две берцовые кости, две малоберцовые кости и девять пальцев на задней лапе – гораздо больше, чем обычно четыре или пять. Это делает Беллу редкостью в мире ветеринарной медицины.

Собака с пятью лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

Описывая Беллу как "настоящего единорога как телом, так и духом", WHS поделилась ее историей и рентгеновскими снимками на своей странице в Facebook. "Это первый случай димелии, который мы наблюдаем в истории нашей организации, и, насколько мы можем судить, это один из немногих документированных случаев димелии у собаки", — говорится в сообщении.

После того, как история Беллы попала на Facebook, пользователи активно ее распространяют в Сети. Один пораженный юзер воскликнул: "Благословляю тебя, солнышко, надеюсь, ты найдешь свой вечный дом", в то время как другой предсказал: "Красивая девочка! За ней, наверное, выстроится очередь!".

Собака с пятью лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

Ветеринар Нэнси Вайс была ошеломлена состоянием Беллы: "Я никогда не видела ничего подобного у собаки. Ее рентгеновские снимки достаточно необычны".

Команда WHS была настолько озадачена увиденным, что она пригласила хирургическую бригаду, чтобы получить второе мнение. Они обдумывали идею операции, даже рассматривали возможность отсечения конечности, но решили отказаться от нее, поскольку Белла и так прекрасно себя чувствует.

Собака с пятью лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

Они внимательно присматривают за Беллой, а операцию проводят очень осторожно, чтобы избежать любых неприятных сюрпризов. Гуманное общество Висконсина рассказало об этом: "Из-за чрезвычайной редкости ее состояния наша ветеринарная команда проконсультировалась с внешним специалистом. Рассматривались хирургические подходы (в том числе ампутация), но существуют риски осложнений, а сейчас она комфортно пользуется конечностью, поэтому рекомендация заключалась в том, чтобы оставить лапу как есть и продолжать следить за ее комфортом. Ее подвижность немного ограничена, но она любит ходить на прогулки и бегать по нашей игровой площадке".

Собака с пятью лапами Белла / Фото: Wisconsin Humane Society

С 3 мая Белла доступна для усыновления в кампусе WHS в Кеноше: "Сейчас у нас море собак и щенков, которые ищут дома, но Белла – особенная. Кто бы не захотел усыновить этого любящего щенка-единорога?".

Напомним, черная собака стала полностью белой из-за болезни. У нее диагностировали витилиго.

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