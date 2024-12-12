У станции "Вернадского" вылупились первые пингвинята сезона (фото)

У украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые малыши пингвинов этого сезона. В гнезде на скале у лаборатории геокосмоса вылупились сразу два птенца.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

“Первый детеныш уже активный – кормится, пищит, поэтому ему где-то пол суток. А второе, видимо, вылупилось прямо перед моим приходом, потому что оно еще в кусках скорлупы и прячется под взрослого пингвина”, — заявил биолог 29 УАЭ Свитозар Давиденко.

Пингвинята возле станции Вернадского / Фото: Национальный антарктический научный центр

Пингвинята возле станции Вернадского / Фото: Национальный антарктический научный центр

Малыш пробудет в гнезде около месяца. Все это время родители будут заботиться о них: кормить крилем, греть и защищать от хищников. Через месяц пух сменится на черно-белые перья.

Пингвинята возле станции Вернадского / Фото: Национальный антарктический научный центр

Пингвинята возле станции Вернадского / Фото: Национальный антарктический научный центр

"Со временем станут собираться в "ясли" - небольшие группы ребятишек, за которыми будут следить несколько взрослых. Обычно к этому времени малыши уже достигают размеров родителей и продолжают активно выпрашивать у них еду. Иногда это выглядит очень забавно, когда пингвин папа или мама убегает от назойливых ребятишек, а те догоняют их, чтобы поесть", — говорится в сообщении.

На острове Галиндез, где расположена станция, обитает около 4 тысяч субантарктических пингвинов, каждая пара в основном откладывает 2 яйца.

"Украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата, ведь рост и продвижение их гнездовых колоний на Юг является одним из неопровержимых доказательств потепления в Антарктике", — добавили ученые.

Напомним, пингвинов возле "Вернадского" посетил строгий "инспектор".

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