Тюленя Ведделла у станции «Академик Вернадский» / © Національний антарктичний центр

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Украинские полярники у станции «Академик Вернадский» встретили одного из тюленят Ведделла, родившихся в этом году. Малыш уже начал линять — сменяет пушистый детский мех на короткую, плотную и гладкую взрослую шерсть.

О встрече сообщил Национальный Антарктический научный центр (НАНЦ).

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Тюленя Ведделла у станции «Академик Вернадский»: как малыш меняет мех

Полярники встретили тюленя уже в юном возрасте — он отделился от матери и начала самостоятельную жизнь. Биолог 31-й украинской антарктической экспедиции Кирилл Сулима в шутку назвал малыша выпускником антарктического детсада.

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«Встретили выпускника нашего антарктического детсада уже в юношеском возрасте. Ушел от мамы в самостоятельную жизнь и сменяет старый детский мех на новый в стиле „урбан мультикам“», — поделился он.

На опубликованных НАНЦ фотографиях видно, как происходит смена меха. Новорожденные тюлени Ведделла имеют особый пуховой покров — лануго. Этот тонкий и густой мех помогает малышам сохранять тепло в первые недели жизни, когда у них еще нет достаточного слоя подкожного жира.

© Національний антарктичний центр

© Національний антарктичний центр

© Національний антарктичний центр

Однако для плавания такой мех не подходит. Поэтому уже через несколько недель после рождения тюленята начинают линять, меняя лануго на короткую, плотную и гладкую шерсть. По данным НАНЦ, этот процесс длится примерно 2-3 недели.

Сколько тюленят Ведделла родилось у станции «Вернадский»

В этом году вблизи украинской антарктической станции «Академик Вернадский» родились пятеро тюленят Ведделла. Каждый год во время антарктической весны, приходящейся на украинскую осень, самки этих животных выбирают окрестности станции для рождения малышей.

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Обычно тюлени рождаются на льду или пологом берегу. Первое время мать и детеныш остаются на суше, а примерно через неделю малыш начинает знакомиться с океаном, рассказали в НАНЦ.

© Національний антарктичний центр

Напомним, ранее украинские полярники зафиксировали неожиданное возвращение десятков субантарктических пингвинов на остров Галиндез у станции «Академик Вернадский». Птицы появились там посреди антарктической зимы, чем изумили исследователей.

А еще пернатые обитатели острова не раз становились героями забавных историй. В частности, полярники сняли, как пингвины устроили настоящий осмотр снегохода. Видео с любознательными «механиками» быстро привлекло внимание пользователей Сети.

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