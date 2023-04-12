У Терминатора лопнуло терпение: Арнольд Шварценеггер собственноручно отремонтировал дорогу (видео)

Три недели большая яма на улице Лос-Анджелеса мешала движению автотранспорта, пока за дело не взялся знаменитый киноактер.

Легендарный актер Голливуда и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер устал ждать, когда власти Лос-Анджелеса решат мелкую коммунальную проблему и залатают большую выбоину на дороге, которая три недели препятствовала движению автотранспорта.

Во вторник, 11 апреля, в его соцсетях появилось видео, на котором Терминатор сам асфальтирует яму.

“Сегодня, после того, как весь район был расстроен этой гигантской ямой, которая неделями портила машины и велосипеды, я вышел со своей командой и исправил это. Я всегда говорю: "Давайте не будем жаловаться, давайте что-нибудь с этим сделаем", — подписал он опубликованные кадры.

На видео Арнольд чинит гигантскую выбоину, одетый в рабочие ботинки, куртку-бомбер и солнцезащитные очки, грузит 50-фунтовые мешки с асфальтом, раскладывает его, разглаживает и утрамбовывает, добавляя сверху песок, чтобы уплотнить заплату.

Все, по всему небольшому строю будет лежать выше этого гигантского макароны, что брови двигаются вдоль путей и путешествий для путешествий, я заранее с моим командой и fixed it. И все-таки приятно, не 'с complain', 'покажите, что это. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT — Arnold (@Schwarzenegger) 11 апреля 2023

Когда он работал, соседка остановилась, чтобы поблагодарить.

“Не за что, – сказал ей Арнольд. – Нужно завершить это самостоятельно. Это абсурд, я три недели ждал закрытия этой дыры”.

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Правда, представитель департамента общественных работ Лос-Анджелеса сказал, что на самом деле это не выбоина, а служебная траншея, которую должна отремонтировать газовая компания Южной Калифорнии, сообщает ABC News.

Кроме того, коммунальщики заявили, что, поскольку это бетонная улица, а не асфальтовая, заплата Шварценеггера долго не прослужит.

Напомним, ранее звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП.

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