У вас удивительное зрение, если найдете девочку среди лебедей: попробуйте за 6 секунд

Среди лебедей и цветов нужно найти девочку.
Внимательно посмотрите на изображение.
На нем можно увидеть группу лебедей в пруду и цветы, растущие на берегу. Среди лебедей спрятана девочка.
Нужно ее найти за 6 секунд.
Время пошло. Если вы внимательно присмотритесь к изображению, вы увидите девочку. Вы его заметили?
У девочки желтые волосы. Мы думаем, что некоторые из вас уже ее нашли.
Для тех, кто не смог ответ внизу на изображении
Девочку можно заметить в левой части изображения между цветами и лебедями.
Не огорчайтесь, из-за большого количества желтых цветов найти девочку, у которой тоже желтые волосы, сложно.
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