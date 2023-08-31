У вас удивительное зрение, если найдете девочку среди лебедей: попробуйте за 6 секунд

Среди лебедей и цветов нужно найти девочку.

Внимательно посмотрите на изображение.

На нем можно увидеть группу лебедей в пруду и цветы, растущие на берегу. Среди лебедей спрятана девочка.

Нужно ее найти за 6 секунд.

Время пошло. Если вы внимательно присмотритесь к изображению, вы увидите девочку. Вы его заметили?

У девочки желтые волосы. Мы думаем, что некоторые из вас уже ее нашли.

Для тех, кто не смог ответ внизу на изображении

Девочку можно заметить в левой части изображения между цветами и лебедями.

ответ на тест.

Не огорчайтесь, из-за большого количества желтых цветов найти девочку, у которой тоже желтые волосы, сложно.

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