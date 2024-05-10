У Зеленского назвали три фактора для победы над Россией

Подоляк указал, что ради этого мировые элиты должны найти в себе свободу и понять, что поражение РФ – это единственный путь к будущему, где будут доминировать жесткие правила.
Украина сможет победить в войне с Россией при наличии трех факторов: паритета оружия на фронте; максимального лишения врага инструментов финансирования агрессии; политической, дипломатической, институциональной изоляции РФ
Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк обратил внимание, что у современных элит не было опыта, понимания и знания, что нужно делать с большими войнами высокой интенсивности. Поэтому периодически появлялись нерациональные, стимулирующие агрессора идеи о немедленном перемирии. Это нна самом деле всегда приводило к эскалации, ухудшению, удорожанию итогов.
"Сейчас относительное понимание "дороги к миру" есть, и, если коротко, то финал таких войн определяется тремя факторами", — отмечает советник главы ОП.
Три фактора для победы в войне
Первый фактор – паритет вооружения на поле и жесткие тактические поражения врага на фронте. Чиновник в этом контексте подчеркнул, что "рф слов не понимает".
Вторым фактором Подоляк назвал максимальное избавление агрессора инструментов финансирования войны.
"А значит, санкции должны быть гораздо действеннее, и в то же время европейские компании не могут больше кичиться заработками на российском рынке, которые выросли за время войны..." — отметил советник руководителя ОП.
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Третий фактор – политическая, дипломатическая, институциональная изоляция России. Подоляк детализировал, что общение с агрессором должно быть минимальным и только через посредников по гуманитарным вопросам.
"И точно нельзя предоставлять агрессору глобальные институциональные возможности для продвижения войны…" – подчеркнул чиновник.
"Казалось бы, очевидно, понятно и просто. Осталось только мировым элитам найти в себе соответствующую историческому моменту волю, окончательно отказаться от традиционного "realpolitik/политического цинизма" и понять, что поражение России – это единственный путь к будущему, где будут доминировать жесткие правила…" — резюмировал Подоляк.
К слову, в начале мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что государство не может победить Россию только на поле боя, поэтому война, скорее всего, закончится переговорами с Москвой.
Это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он сообщил, что на саммите мира в Швейцарии должна быть выработана общая переговорная позиция, которую должны передать России.
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