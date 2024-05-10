У Зеленского назвали три фактора для победы над Россией

Подоляк указал, что ради этого мировые элиты должны найти в себе свободу и понять, что поражение РФ – это единственный путь к будущему, где будут доминировать жесткие правила.

Украина сможет победить в войне с Россией при наличии трех факторов: паритета оружия на фронте; максимального лишения врага инструментов финансирования агрессии; политической, дипломатической, институциональной изоляции РФ

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк обратил внимание, что у современных элит не было опыта, понимания и знания, что нужно делать с большими войнами высокой интенсивности. Поэтому периодически появлялись нерациональные, стимулирующие агрессора идеи о немедленном перемирии. Это нна самом деле всегда приводило к эскалации, ухудшению, удорожанию итогов.

"Сейчас относительное понимание "дороги к миру" есть, и, если коротко, то финал таких войн определяется тремя факторами", — отмечает советник главы ОП.

Три фактора для победы в войне

Первый фактор – паритет вооружения на поле и жесткие тактические поражения врага на фронте. Чиновник в этом контексте подчеркнул, что "рф слов не понимает".

Вторым фактором Подоляк назвал максимальное избавление агрессора инструментов финансирования войны.

"А значит, санкции должны быть гораздо действеннее, и в то же время европейские компании не могут больше кичиться заработками на российском рынке, которые выросли за время войны..." — отметил советник руководителя ОП.

Читайте главные новости дня:

Третий фактор – политическая, дипломатическая, институциональная изоляция России. Подоляк детализировал, что общение с агрессором должно быть минимальным и только через посредников по гуманитарным вопросам.

"И точно нельзя предоставлять агрессору глобальные институциональные возможности для продвижения войны…" – подчеркнул чиновник.

"Казалось бы, очевидно, понятно и просто. Осталось только мировым элитам найти в себе соответствующую историческому моменту волю, окончательно отказаться от традиционного "realpolitik/политического цинизма" и понять, что поражение России – это единственный путь к будущему, где будут доминировать жесткие правила…" — резюмировал Подоляк.

К слову, в начале мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что государство не может победить Россию только на поле боя, поэтому война, скорее всего, закончится переговорами с Москвой.

Это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он сообщил, что на саммите мира в Швейцарии должна быть выработана общая переговорная позиция, которую должны передать России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.