У женщины диагностировали страшную болезнь после того, как она заметила крошечные точки на коже

Американка рассказала, как узнала о своей болезни – раке крови.

21-летняя студентка Хелайн Хиллиард из Айовы заметила маленькие пятнышки на своей коже. Как оказалось, у нее был B-клеточный острый лимфобластный лейкоз, пишет mirror.co.uk.

Так, впервые Хелайн заметила пятна, похожие на веснушки, появившиеся на ее теле в ноябре в 2021 году. Всего через несколько часов пятна увеличились в размерах и были разбросаны по ее рукам и ногам.

Фото: mirror.co.uk

Врачи взяли анализы крови, результаты которых привели к ужасающему диагнозу. Почти год девочка лечилась. Несмотря на изнурительную химиотерапию и физическую боль, она уверяет, что этот опыт был "полезным" и ей повезло.

"Я очень благодарна за свой рак — теперь я оцениваю вещи на совсем другом уровне, потому что не все выживают после этой ужасной болезни. Звучит безумно, но болезнь заставила меня осознать, насколько я счастлива и сколько любви в моей жизни. Мне еще придется пройти длинный путь. Я до сих пор прохожу курс химиотерапии ежедневно и ежемесячно в больнице, поэтому у меня все еще есть множество побочных эффектов, но я каждый день вижу прогресс. Мне очень повезло с моим лечением. У меня было очень мало осложнений. Мои врачи и медсестры выполнили потрясающую работу по устранению каких-либо побочных эффектов", — сказала Хелайн.

Фото: mirror.co.uk

Сейчас девушка проходит заключительную фазу лечения, на которой она продлит пероральную химиотерапию и ежемесячные визиты в больницу до марта 2024 года.

Возобновить обучение студентка планирует уже в сентябре в этом году. Ученица надеется, что ее история вдохновит других переосмыслить ценность жизни и силу положительного мировоззрения.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, в Индии 9-летняя девочка весит всего 8 килограммов, а ее рост — 60 сантиметров. Ребенок болеет редким заболеванием.

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