У женщины обнаружили два влагалища: она решила заработать на своей особенности (фото)

У 31-летней женщины из австралийского штата Квинсленд обнаружили два влагалища и две матки. Случилось это, когда ей было 20 лет, и она решила сделать аборт.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Эвелин Миллер рассказала, что она забеременела в 20 лет и решила сделать аборт. Тогда медики обнаружили, что у нее есть два влагалища и две матки. Это означает, что матки у женщины вдвое меньше среднестатистической, поэтому ребенку было бы трудно расти должным образом.

Эвелин начала заниматься секс-трудом в 23 года после разрыва отношений, работая эскортницей в течение 7 лет. После встречи со своим партнером она начала свою карьеру на OnlyFans, зарабатывая 54829 фунтов стерлингов в месяц.

Фото: dailystar.co.uk

В 31 лет женщина забеременела и поскольку у нее был партнер, она решила рожать. С того времени у пары уже родилось двое детей, теперь женщина планирует забеременеть третьим. Однако медики категорически запретили ей делать это в правом влагалище, поскольку это небезопасно.

"Мы пытаемся родить третьего ребенка, и теперь мы должны использовать мое левое влагалище. Мой врач сказал, что мы больше не можем пользоваться правой, поэтому мы должны быть осторожны во время секса. Особенно, когда мы снимаемся с другим парнем для OnlyFans, мы должны убедиться, что мой мужчина использует левую сторону", — говорит Эвелин.

Женщина отмечает, что она зарабатывает на своей особенности OnlyFans.

"Я начала работать на OnlyFans, снимая контент для взрослых обоими вагинами. Когда я встретила своего мужа, я покинула эскорт-услуги, поскольку было почти невозможно поддерживать здоровые моногамные отношения. Я не хочу, чтобы у меня было только одно влагалище", — призналась женщина.

Напомним, женщина разбогатела благодаря OnlyFans, выполняя "несексуальные" просьбы.

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