У женщины отпал нос из-за употребления кокаина: как она выглядит (фото)

У женщины отпал нос после того, как она вдохнула столько кокаина, что осталось с дыркой на лице. Она рассказала о последствиях своей наркозависимости.

Об этом пишет Daily Star.

38-летняя Келли Козыра была на вечеринке в 2017 году, когда друг предложил ей кокаин, и в течение трех месяцев мама двоих детей употребляла наркотик день и ночь, отказываясь от еды и сна, чтобы поддерживать свою привычку.

Родом из Чикаго, штат Иллинойс, США, Келли вскоре заметила, что у нее пошло носовое кровотечение, и даже начала выдувать куски мяса из ноздрей. Несмотря на то, что она думала, что повреждения заживут сами собой, Келли продолжала ежедневно употреблять кокаин, потратив на наркотик 80 000 долларов за 19 месяцев.

Келли Козыра до употребления кокаина / Фото: Kennedy News and Media

Ужасающие снимки демонстрируют разрушение носовой перегородки Келли, которая превратилась в одну огромную полость, деформируя ее нос.

После вмешательства близких Келли выбрала трезвость в 2021 году и с тех пор перенесла ряд операций, чтобы восстановить разрушенный нос.

Келли Козыра / Фото: Kennedy News and Media

Стремясь стать консультанткой по злоупотреблению психоактивными веществами, Келли полна решимости поделиться своим опытом, чтобы вдохновить других на борьбу с зависимостью.

Она рассказала: "Я встретилась со старыми друзьями и с кем-то из них начала употреблять кокаин. Я начала употреблять кокаин днем ​​и ночью. Я не ела, не спала. У меня была работа, но в конце концов мне пришлось уволиться. Я употребляла кокаин в течение трех месяцев каждый день, когда у меня началось кровотечение из носа, я выдувала куски кожи, а потом заметила, что перегородка носа разрушается. Я думала, что со мной такого не может произойти, и я не употребляла так много, но я употребляла чертовски много. Я думала, что все заживет само собой, но я все равно продолжала шмыгать носом. Перегородка полностью разрушилась. Потом у меня появилась дыра на внешней стороне лица, выросшей до размера десятицентовой монеты. В конце концов мне пришлось запихнуть мизинец в нос, чтобы удержать весь кокаин, чтобы он не выпал из-за дыры. Мне повезло, что это было во время пандемии коронавируса и все носили маски, поэтому никто не видел моего лица. Я продолжала говорить людям, что у меня синусит и я лгала, чтобы пройти через это. Я была ужасана тем, как это выглядело".

Келли Козыра / Фото: Kennedy News and Media

С тех пор Келли перенесла 15 реконструктивных операций, которые помогли восстановить ее нос, в частности, перемещение кожи со лба, чтобы создать новый кончик, и взятие артерии из руки, чтобы восстановить кровоснабжение от щеки до носа.

Келли Козыра / Фото: Kennedy News and Media

Келли сказала: "Теперь это выглядит как нос. Весь этот опыт многому меня научил. Теперь я живу день за днем, именно так нас учат жить в рамках программы. У меня нет никаких планов по рецидиву или употреблению. Я думаю, что откровенность в этом вопросе помогает мне и другим людям. Чем больше мы говорим об употреблении наркотиков, тем меньше стигматизации это явление испытывает".

Напомним, мужчину, который подсел на наркотики в 10 лет, теперь не узнать. Он показал свои фото "до" и "после".

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