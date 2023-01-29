У женщины после визита к хирургу-стоматологу начал гнить и отпадать нос: что произошло

В Бразилии у 37-летней Элиэльмы Карвальо Брага начал гнить и отпадать нос после того, как она согласилась на пластическую операцию у хирурга-стоматолога. Теперь женщина хочет наказать медика.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женщина 2020 года обратилась к стоматологу, чтобы уменьшить размер ноздрей. Объявление о такой операции она обнаружила в Интернете.

Сразу после вмешательства кожа вокруг носа начала укрываться пузырьками и гнить. Жительница Бразилии рисковала остаться без носа.

Фото: dailystar.co.uk

Поэтому женщина пережила уже 13 операций, однако говорит, что до сих пор не устранила последствий предварительного вмешательства, поскольку не может самостоятельно дышать, а на ее лице образовался огромный шрам.

Фото: dailystar.co.uk

Элиэльма Карвальо Брага говорит, что ее стыдно за свой внешний вид, и теперь она носит специальную маску, чтобы люди не видели ее лицо. Также она утверждает, что выходит из дома только, чтобы поесть.

Операцию по убыванию носа в Бразилии могут проводить только специалисты, стоматологам это запрещено, однако это не остановило медика. Теперь женщина требует от врача более 8100 долларов компенсации.

Медик же утверждает, что у него есть большой опыт в проведении таких вмешательств и настаивает, что после операции потерпевшая пациентка была удовлетворена результатом, а случившееся — это якобы из-за проблем со здоровьем у женщины.

Напомним, в Великобритании 43-летняя Гелен Хьюлетт заплатила 20 тысяч фунтов стерлингов, чтобы киллер убил ее женатого любовника 50-летнего Пола Белтона.

Читайте также: