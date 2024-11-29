У женщины случился нервный срыв из-за снеговика – фото

Он подумала, что снеговик – это труп.
В Турции женщина пережила нервный срыв из-за снеговика.
Об этом сообщает УeniSafak.
Так, в районе Меликгази города Кайсери перед многоквартирным домом дети слепили из снега фигуру и добавили к своему творению одежду и обувь.
Увидев это, прохожая подумала, что у подножия стены лежит труп человека. Она начала кричать.
Получив уведомление, на место происшествия выехали полиция и медицинские бригады.
Пока женщине с нервным срывом оказывали помощь в карете "скорой", команды вернулись к нормальной работе после недоразумения.
Напомним, ютубер замерз насмерть в снежной буре. Он записал последнее послание семье.
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