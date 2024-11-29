У женщины случился нервный срыв из-за снеговика – фото

Он подумала, что снеговик – это труп.

В Турции женщина пережила нервный срыв из-за снеговика.

Об этом сообщает УeniSafak.

Так, в районе Меликгази города Кайсери перед многоквартирным домом дети слепили из снега фигуру и добавили к своему творению одежду и обувь.

Увидев это, прохожая подумала, что у подножия стены лежит труп человека. Она начала кричать.

Женщина перепутала снеговика с трупом / Фото: УeniSafak

Получив уведомление, на место происшествия выехали полиция и медицинские бригады.

У нее случился нервный срыв / Фото: УeniSafak

Пока женщине с нервным срывом оказывали помощь в карете "скорой", команды вернулись к нормальной работе после недоразумения.

Напомним, ютубер замерз насмерть в снежной буре. Он записал последнее послание семье.

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