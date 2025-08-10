У женщины внезапно увеличилась грудь на пять размеров: что произошло

У 25-летней Мишель Секвени диагностировали гигантомастию / © скриншот с видео

Молодая женщина была в ужасе, когда ее грудь внезапно увеличилась на пять размеров без видимой причины. Позже она узнала, что произошло из-за чрезвычайно редкого заболевания.

Об этом случае пишет издание Daily Mail.

Все началось с того, что 25-летняя Мишель Секвена из Претории (ЮАР) почувствовала боль в груди и зуд. У нее была небольшая грудь, но за короткое время вынуждена была носить бюстгальтер все большего размера.

Впоследствии она заметила, что ей стало трудно ходить даже на короткие расстояния из-за сильной боли в спине и коленях, вызванной дополнительным весом.

Кроме того, она испытывала моральный дискомфорт, потому что люди на улице «постоянно пялились на нее», некоторые подозревали, что она беременна.

«Я носила мешковатую одежду и худи, чтобы скрыть грудь. Моя уверенность была на нуле», — рассказывала молодая женщина.

Что выяснили врачи

В конце концов Мишель направили на обследование в больницу, где ей поставили диагноз гигантомастия — редкое заболевание, которое вызывает чрезмерный и быстрый рост ткани молочной железы.

Заболевание может возникать во время полового созревания, беременности или вследствие приема лекарств. В некоторых случаях это происходит спонтанно и без причины.

Это чрезвычайно редкое заболевание, в мире задокументировано лишь около 300 случаев.

Стоимость уменьшения груди стоила бы Мишель более 8000 долларов, чего молодая женщина не могла себе позволить.

Она начала документировать свой опыт с этим заболеванием в TikTok, где ее видео собрали до 22 миллионов просмотров, и решила начать онлайн-сбор средств.

Благодаря пожертвованиям подписчиков она наконец смогла профинансировать операцию, уменьшив грудь до наименьшего возможного размера.

Мишель говорит, что в восторге от результатов операции, утверждая, что к ней «вернулась жизнь».

