У женщины вырос "беременный" живот: медики сказали ей похудеть, но проблема была в серьезной болезни

Женщина говорит, что сразу два медика сказали, что у нее лишний вес.

Женщина из Великобритании, которой врачи годами советовали похудеть, действительно имела кисту весом в 41 килограмм. Только после операции ее жизнь улучшилась.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Пэйсли Дилан 20 лет прожила с постоянной болью в спине, тяжелыми менструациями и даже не могла самостоятельно завязать шнурки на ботинках. Она посетила двух разных врачей из-за беспокойства размером своего живота, но в обоих случаях ей сказали, что не о чем беспокоиться, и что ей следует похудеть.

Живот у женщины был такой формы, будто она беременна, а потому Пэйсли перестала выходить на улицу, поскольку прохожие могли спросить, беременна ли она. В конце концов, женщина начала заниматься спортом и села на диету. Она потеряла 19 килограммов, однако большой живот не исчезал, а наоборот – рос.

Женщине предлагали схдунты, однако она была серьезно больна. / Фото: mirror.co.uk

В феврале 2021 года Пэйсли сказали, что у нее диастаз прямой кишки – когда мышцы живота расходятся, что обычно случается во время беременности. Обычно это приводит к видимой выпуклости чуть выше или ниже пупка.

"У меня всегда были проблемы с менструацией, и каждый раз, когда я обращалась к терапевту, мне всегда говорили: "Похуди, это поможет". Когда мой живот начал увеличиваться, я обвинила в этом именно лишний вес. Я не выходила из дома. Один раз, когда я выходила на улицу, люди смотрели на меня. Они спрашивали, не беременна ли я. Я не могла самостоятельно завязать шнурки на ботинках", — вспоминает женщина.

Впоследствии женщина пошла на консультацию к третьему врачу и после осмотра оказалось, что женщина не была с лишним весом, а у нее была киста яичника, весом 41 килограмм. 30-летней женщине после этого сделали операцию.

Пэйсли Дилан говорит, что когда ей удалили кисту, жизнь значительно улучшилась.

Напомним, британка рассказала, что теперь она с трудом может пользоваться руками после жесткой аллергической реакции на лак для ногтей.

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