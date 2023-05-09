У женщины вырос "беременный" живот: медики сказали ей похудеть, но проблема была в серьезной болезни

Женщина говорит, что сразу два медика сказали, что у нее лишний вес.
Женщина из Великобритании, которой врачи годами советовали похудеть, действительно имела кисту весом в 41 килограмм. Только после операции ее жизнь улучшилась.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Пэйсли Дилан 20 лет прожила с постоянной болью в спине, тяжелыми менструациями и даже не могла самостоятельно завязать шнурки на ботинках. Она посетила двух разных врачей из-за беспокойства размером своего живота, но в обоих случаях ей сказали, что не о чем беспокоиться, и что ей следует похудеть.
Живот у женщины был такой формы, будто она беременна, а потому Пэйсли перестала выходить на улицу, поскольку прохожие могли спросить, беременна ли она. В конце концов, женщина начала заниматься спортом и села на диету. Она потеряла 19 килограммов, однако большой живот не исчезал, а наоборот – рос.
В феврале 2021 года Пэйсли сказали, что у нее диастаз прямой кишки – когда мышцы живота расходятся, что обычно случается во время беременности. Обычно это приводит к видимой выпуклости чуть выше или ниже пупка.
"У меня всегда были проблемы с менструацией, и каждый раз, когда я обращалась к терапевту, мне всегда говорили: "Похуди, это поможет". Когда мой живот начал увеличиваться, я обвинила в этом именно лишний вес. Я не выходила из дома. Один раз, когда я выходила на улицу, люди смотрели на меня. Они спрашивали, не беременна ли я. Я не могла самостоятельно завязать шнурки на ботинках", — вспоминает женщина.
Впоследствии женщина пошла на консультацию к третьему врачу и после осмотра оказалось, что женщина не была с лишним весом, а у нее была киста яичника, весом 41 килограмм. 30-летней женщине после этого сделали операцию.
Пэйсли Дилан говорит, что когда ей удалили кисту, жизнь значительно улучшилась.
Напомним, британка рассказала, что теперь она с трудом может пользоваться руками после жесткой аллергической реакции на лак для ногтей.
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