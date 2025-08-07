У женщины "взорвалось сердце" из-за редкой аллергии: что она видела на "том свете"

Медсестра Джулии Эванс, которая переждала клиническую смерть из-за аллергической реакции / © скриншот с видео

Невероятная история клинической смерти медсестры Джулии Эванс из Канады ошеломила Сеть. Женщина рассказала, как едва не умерла из-за неожиданной аллергической реакции на лилии. Сердце Джулии остановилось и ее пришлось возвращать к жизни буквально с «того света».

Об этом пишет LadBible.

Аллергия и клиническая смерть

В 2018 году Джулия находилась возле букета лилий и случайно вдохнула пыльцу.

«В тот момент я уже начала синеть», — вспоминает она.

Организм женщины мгновенно отреагировал анафилактическим шоком. Коллеги быстро среагировали и перевели ее в персональное помещение, где сделали инъекцию адреналина — основного компонента EpiPen. Однако произошла досадная ошибка с препаратом.

«Мы посмотрели друг другу в глаза, и в тот момент оба поняли — это был не тот препарат«, — рассказала Джулия.

После этого ее тело наполнила безудержная энергия, и она сравнивает это состояние с трансформацией в героя комиксов.

"Я вдруг почувствовала себя как Халк… это был адреналин, который заполнил мое тело. Я начала дышать. Я помню, как все отталкивала от себя», — вспоминает женщина.

Но почти сразу ее сердце перестало биться.

«Я почувствовала, как умерла моя лучшая подруга, которая застрелилась. И это было такое ощущение, будто у меня взорвался затылок. Именно тогда они меня потеряли. У меня наступила так называемая безпульсовая тахикардия. У меня не было пульса. Мое сердце просто взорвалось … Было введено столько препаратов, что оно остановилось. И когда они начали меня реанимировать, моя кожа изменилась с синей на бледную, а потом на серую — цвет смерти. Я лежала вялая на кровати», — рассказала Джулия.

Голос с того света

Во время клинической смерти женщина услышала знакомый голос — своей мамы, которая умерла еще в 1983 году: «Все хорошо, дорогая. Мама здесь, не плачь».

«Я слышала ее так четко, как будто она стояла прямо рядом со мной», — говорит Джулия.

Потом она услышала еще одну фразу: «Мы снова ее потеряли». И именно в этот момент женщина пережила что-то непостижимое.

«Я почувствовала все. Нет человеческого слова, которое бы могло полностью описать то, что я почувствовала. Единственный способ, которым я могу это передать — это то, что в том моменте было столько любви, что я получила самый большой подарок: любовь к самой себе. Свет был настолько спокойным, и он ощущался как дом. Я чувствовала каждого человека, который ушел из жизни до меня, — они все были там», — поделилась пережитым медсестра.

Возвращение в тело

Неожиданно Джулия почувствовала, как ее «вернули в тело».

«Инстинктивно я посмотрела вниз и увидела, что я полностью голая, как новорожденный младенец. Я сказала: „Кто разрезал мой любимый синий бюстгальтер?“ — вспомнила женщина.

Затем прозвучала долгожданная фраза врачей: «Она вернулась!»

Вместо чистоты и «светлой обнаженности», которую Джулия чувствовала в том состоянии, она увидела свое тело, покрытое проводами и медицинскими сенсорами.

Интересно, что одна из медсестер по имени Шерил, которая спасала Джулию, в ее восприятии на мгновение стала образом ее матери — которая, как оказалось, также носила имя Шерил.

Когда женщина поняла, что пережила, она с улыбкой вспоминает свою первую мысль после возвращения к жизни: «Думаю, сегодня я возьму выходной».

Напомним, ранее трое жителей разных штатов США, которые перенесли клиническую смерть, поделились поразительным совпадением в своих переживаниях: все они получили идентичное послание с «того света». По словам этих людей, наша жизнь на Земле — лишь иллюзия или сновидение, а настоящее существование начинается только после смерти.