41-летняя жительница Калифорнии, США, была шокирована, когда вместо запланированного удаления огромной опухоли врачи сообщили ей, что внутри ее тела прятался почти доношенный младенец.

Об этом сообщает Unilad.

Медики больницы Cedars-Sinai заявили, что полностью сформированный ребенок Сьюз Лопес развивался вне матки — случай, который специалисты назвали почти неслыханным в современной медицине.

Сьюз Лопес, медсестра из города Бейкерсфилд, годами жила с болью из-за гигантской опухоли в области матки. Именно для ее хирургического удаления женщина обратилась в больницу, надеясь наконец избавиться от проблемы, существенно ухудшавшей качество ее жизни.

В ходе стандартных предоперационных обследований врачи провели тест на беременность, который неожиданно оказался положительным. При этом обследования показали, что у Сьюз также была опухоль весом более 10 кг.

Женщина родила первого ребенка в 20 лет, однако в течение 17 лет безуспешно пыталась забеременеть снова. Из-за проблем со здоровьем и возрастом она почти отчаялась стать мамой во второй раз.

Медики сначала предположили, что положительный тест может быть ошибочным — подобные результаты иногда вызывают большие кисты яичников или даже онкологические процессы. Однако после появления сильной боли в животе врачи провели детальное сканирование, обнаружившее невероятную картину.

По словам директора родильного отделения больницы Джона Озимека, матка пациентки была пустой, в то время как гигантская доброкачественная киста яичника занимала большую часть брюшной полости.

«Мы обнаружили почти доношенного мальчика в небольшом пространстве у печени, с тазом, опирающимся на матку. Беременность, которая развивается так далеко от матки, чрезвычайно редкое явление», — пояснил врач.

Сама Сьюз призналась, что не могла поверить в услышанное. Она годами жила с нерегулярным циклом и дискомфортом в животе, не подозревая, что внутри тела развивается ребенок.

Несмотря на радостную новость, врачи сразу же предупредили семью о серьезных рисках. Внематочные беременности обычно имеют очень высокий уровень смертности как для матери, так и для ребенка.

Для спасения пациентки и младенца больница мобилизовала команду из 30 специалистов и специальное оборудование. Во время операции медики одновременно удаляли опухоль и безопасно доставали ребенка из брюшной полости.

Анестезиолог Майкл Санчес сообщил, что после родов у Сьюз началось массивное кровотечение. Благодаря скорейшей работе команды и использованию 11 единиц донорской крови врачам удалось стабилизировать ее состояние.

Сьюз Лопес / Фото: Cedars-Sinai

В результате операции на свет появился мальчик по имени Риу весом около 3,6 кг. Несмотря на все прогнозы, ребенок родился живым и здоровым.

Муж Сьюз, Эндрю, назвал сына настоящим чудом и признался, что семья долго молилась об этом ребенке. Сама женщина заявила, что теперь воспринимает каждый день в подарок и не планирует терять ни одного мгновения.

Напомним, ранее чудо-ребенок родился после того, как беременность развивалась в печени.