У золотистого ретривера родился суперредкий лаймово-зеленый щенок – видео

Собака породы золотистый ретривер родила щенка с лаймово-зеленой шерстью.

Об этом пишет Mirror.

Вероятно, этот цвет появился под влиянием желчи в утробе матери и окрасил его шерсть. Шестинедельный щенок получил имя Шамрок.

Ее владельцы, Грег и Кэрол ДеБрюлер, из Пенсаколы, штат Флорида, США, рассказали, что сначала пытались "отстирать" этот цвет. Они были в шоке, когда поняли, что Шамрок осталась зеленой.

"Хотя светлые щенки после рождения часто имеют немного зеленого цвета, Шамрок была насыщенного темно-зеленого цвета, — сказала Кэрол. — Мы с мужем выращиваем щенков уже почти 17 лет и никогда не видели ничего подобного! На основе наших исследований мы предположили, что она окрасилась от контакта с биливердином в утробе матери. Такая глубокая окраска случается очень редко. Она такая милая!"

Супруги опубликовали видео с Шамрок в TikTok, где оно собрало более 694 000 лайков. В клипе можно увидеть, как собака кормит своих малышей, окрашенных в золотистые и бледные цвета. Среди них есть Шамрок, имеющая зеленый оттенок шерсти.

Напомним, ранее в Германии также родился щенок с зеленой шерстью. Его назвали Мохито.

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