ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

У звездных аистов Одарки и Грицика вылупился второй птенец (фото, видео)

У известной пары аистов Одарки и Гриццика произошло пополнение — 18 мая в гнезде появился второй птенец.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Одарка и птенец

Одарка и птенец / © sugayoshihide.gr.jp

У звездной пары аистов Одарки и Грицика вылупился второй птенец. Об этом сообщили на странице наблюдения за птицами.

Малыш появился на свет 18 мая в 18:38. В сообщении в шутку отметили, что это произошло именно тогда, когда Одарка пыталась накормить Лелевича - первого птенца - лягушками. Второй птенец назвали Махаон.

Теперь в гнезде уже двое птенцов, за жизнью которых наблюдают тысячи зрителей онлайн. Пользователи соцсетей активно поздравляют аистскую семью с пополнением и следят за тем, как родители ухаживают за малышами.

Напомним, что ранее мы сообщали, что польский аист Збыся неожиданно изменил страну гнездования и поселился в Украине. Это редкий случай миграции, который уже заинтересовал ученых.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
26
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie