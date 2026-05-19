У звездных аистов Одарки и Грицика вылупился второй птенец (фото, видео)

Одарка и птенец / © sugayoshihide.gr.jp

У звездной пары аистов Одарки и Грицика вылупился второй птенец. Об этом сообщили на странице наблюдения за птицами.

Малыш появился на свет 18 мая в 18:38. В сообщении в шутку отметили, что это произошло именно тогда, когда Одарка пыталась накормить Лелевича - первого птенца - лягушками. Второй птенец назвали Махаон.

Теперь в гнезде уже двое птенцов, за жизнью которых наблюдают тысячи зрителей онлайн. Пользователи соцсетей активно поздравляют аистскую семью с пополнением и следят за тем, как родители ухаживают за малышами.

Напомним, что ранее мы сообщали, что польский аист Збыся неожиданно изменил страну гнездования и поселился в Украине. Это редкий случай миграции, который уже заинтересовал ученых.

