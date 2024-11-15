Убедил бросить работу и пойти за ним: как робот похитил 12 крупных "коллег" другого производителя

Вирусное видео, снятое камерами видеонаблюдения в выставочном зале робототехнической компании, показывает, как 12 больших роботов были "украдены" роботом другого производителя, убедившего их "бросить работу" и последовать за ним.

Об этом пишет Oddity Central.

В последнюю неделю китайские социальные сети обсуждали странный инцидент, который, как сообщалось, произошел еще в августе в выставочном зале робототехнической компании в Шанхае, но был обнародован только недавно. На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как маленький робот пробирается ночью в выставочный зал и медленно подъезжает к группе больших "коллег", а затем вступает с ними в диалог. Спросив их, не работают ли они сверхурочно, маленькому роботу удается как-то уговорить двух других "пойти домой" вместе с ним, а затем за ними следуют остальные 10 роботов. Сначала большинство зрителей считали видео постановочным и забавным, но затем шанхайская робототехническая компания признала, что ее роботов действительно "украл" робот, созданный другим производителем.

"Ты работаешь сверхурочно?" – спрашивает маленький робот у большого. "Я никогда не освобождаюсь с работы", — отвечает один из других роботов. "Так ты не идешь домой?". "У меня нет дома". "Тогда пойдем со мной домой", — говорит маленький робот, прежде чем выйти из выставочного зала.

Когда два больших роботов начинают следовать за маленьким нарушителем, он произносит команду "Уходи домой", и остальные 10 гуманоидов в зале также начинают следовать за ним.

Странное видео привлекло немало внимания в Интернете после публикации на Douyin, китайской версии TikTok, и хотя многие изначально нашли его забавным, развлечение превратилось в чувство ужаса, поскольку компания, чьих роботов "украли", подтвердила, что оно было настоящим.

11 ноября представитель компании-производителя роботов из Ханчжоу подтвердил, что маленький робот, показанный на видео, был одной из их моделей (Эрбай) и что "похищение" было настоящим, но сказал, что больше деталей будет раскрыто позже. Затем шанхайская компания подтвердила, что маленький робот каким-то образом смог получить доступ к внутреннему протоколу работы их "дроидов" и соответствующим разрешениям, добавив при этом, что для работы практически невозможно самостоятельно вступать в разговор и похищать других роботов.

Робот похитил 12 гуманоидов другого производителя / Фото: скриншот с видео

Позже компания, стоявшая за роботом-похитителем, выяснила, что все это было задумано как тест. Они связались с шанхайским производителем роботов и спросили, готовы ли они позволить украсть своих роботов, и те согласились разрешить ему доступ в выставочный зал. С этого момента ничего не было инсценировано. Эрбаю, роботу с искусственным интеллектом, дали команду преследовать других роботов, и "неожиданно для всех, он действительно это сделал".

Откровение о том, что робот с искусственным интеллектом сумел выполнить такую операцию, даже в контролируемой среде, многие в китайских социальных сетях назвали "ужасным".

Напомним, недавно картину робота-гуманоида продали на аукционе за сумасшедшие деньги. Произведение искусства, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, впервые было продано более чем за 1 млн долларов.

Читайте также: