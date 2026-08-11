Уберите это подальше от кошки: 5 привычных вещей, которые могут быть токсичными для питомцев

Вещи, токсичные для кошек / © Unsplash

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Даже привычные предметы, которые ежедневно используются в быту, могут представлять опасность для кошек. Речь идет не только о еде: отравление у животного могут вызвать некоторые комнатные растения, косметика, лекарства и бытовая химия.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на эксперта по поведению кошек Крис.

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Эфирные масла

Натуральное происхождение эфирных масел не делает их безопасными для кошек. Они могут входить в состав ароматических свечей, освежителей воздуха, чистящих средств и другой бытовой продукции.

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Среди особо опасных эксперт назвала масла чайного дерева, перечной мяты и цитрусовых. Вредные вещества могут попасть в организм животного разными путями — через кожу, во время вылизывания шерсти или вместе с концентрированными частицами, которые кот вдыхает вблизи диффузора.

Средства для роста волос

Еще одна серьезная угроза — препараты с миноксидилом, которые люди используют для стимулирования роста волос. Для кошек опасным может оказаться даже очень небольшое количество этого вещества.

Отравление возможно не только после непосредственного контакта со средством. Его остатки могут оказаться на руках, одежде или подушке, а оттуда — попасть к животному. Миноксидил может вызвать у кошек опасное падение артериального давления, сердечную недостаточность и скопление жидкости в легких.

Комнатные растения и цветы

Владельцам кошек также рекомендуют внимательно подбирать растения для дома. Среди опасных для животных растений эксперт назвала лилии, тюльпаны, гортензии, нарциссы и некоторые пальмы.

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Последствия контакта зависят от конкретного растения — от раздражения ротовой полости до тяжелого поражения внутренних органов. Поэтому потенциально опасные комнатные растения и букеты следует размещать там, куда кошка не сможет добраться.

Кремы, гели и другие средства для кожи

Опасность может таиться и в средствах, которые люди наносят на кожу. Кошка может случайно проглотить их, например, когда облизывает хозяина или собственную шерсть после контакта с препаратом.

Потенциально опасны некоторые противовоспалительные гели с ибупрофеном, препараты для заместительной гормональной терапии и другие средства для наружного применения.

Эксперт рекомендует с особой осторожностью относиться к некоторым препаратам для лечения псориаза, содержащим активные формы витамина D, а также к средствам с 5-фторурацилом. Даже небольшое их количество может привести к тяжелым последствиям для животного.

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Владельцам кошек рекомендуется проверять состав косметики, лекарств и бытовой химии, а также хранить потенциально токсичные средства в недоступном для домашнего питомца месте.

Напомним, что кошки используют прикосновения лапой как один из способов общения с человеком. Понять, чего именно хочет питомец, помогут ситуация и другие сигналы его тела.

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