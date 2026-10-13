- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 5 мин
Убил десятки женщин и дважды сбежал из тюрьмы: жуткая история маньяка Теда Банди
Тед Банди на протяжении многих лет оставлял за собой кровавый след в разных штатах США, а полиции не раз приходилось заново начинать его розыск. Даже спустя десятилетие после казни серийного убийцы число его подтвержденных жертв продолжает расти.
Американский серийный убийца Тед Банди на протяжении многих лет похищал и убивал молодых женщин, дважды сбегал из-под стражи и оказался в числе самых разыскиваемых преступников США. Его казнили ещё в 1989 году, однако даже спустя десятилетия следователи продолжают устанавливать новые обстоятельства его преступлений.
Об истории одного из самых известных серийных убийц США рассказывали ФБР и Associated Press.
Начало серии убийств
Как отмечает ФБР, неизвестно, где и когда Банди впервые убил человека. Это могло произойти ещё в подростковом возрасте или когда ему было чуть за 20 лет. В то же время к 1974 году в штате Вашингтон начали исчезать молодые студентки, а следователи постепенно обнаруживали общие детали между делами.
Свидетели, в частности, рассказывали о молодом человеке, который передвигался на Volkswagen Beetle. Иногда он появлялся перед женщинами на костылях или с рукой на повязке.
В том же году Банди переехал в Солт-Лейк-Сити. Убийства и исчезновения женщин продолжались в Юте, Айдахо и Колорадо.
В августе 1975 года полиция остановила Банди за рулем Volkswagen. В салоне автомобиля обнаружили наручники, верёвку, лыжную маску и другие подозрительные предметы. В феврале 1976 года его признали виновным в похищении и нападении на девушку из Юты, которой удалось спастись. Банди приговорили к лишению свободы на срок до 15 лет.
Два побега Банди и розыск ФБР
Впоследствии Банди обвинили в убийстве студентки-медсестры. В июне 1977 года во время предварительного слушания в Аспене, штат Колорадо, он воспользовался моментом, когда остался без присмотра, выпрыгнул из окна второго этажа и сбежал.
Тогда к розыску активно подключилось ФБР. Бюро распространяло информацию о беглеце, а за сведения, которые помогут его задержать, объявили вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Через несколько дней Банди нашли.
Впрочем, в новогоднюю ночь он сбежал во второй раз. На этот раз Банди выбрался через отверстие в потолке камеры, а затем покинул тюрьму через помещение тюремщика.
Начался общенациональный розыск. ФБР распространяло плакаты с фотографиями Банди, изучало отпечатки пальцев и привлекло специалистов по поведенческому анализу. 10 февраля 1978 года беглеца внесли в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.
Оказавшись на свободе, Банди продолжил убивать. В январе 1978 года он напал на студенток Университета штата Флорида. Две женщины погибли, остальные получили тяжёлые ранения.
В ночь на 15 февраля полицейский в Пенсаколе заметил угнанный оранжевый Volkswagen Beetle. Водителем оказался Банди. Он оказал сопротивление при задержании, а установить, кого именно поймал правоохранитель, помогли материалы ФБР.
В конце концов Банди был приговорен к смертной казни. Перед казнью он признался в совершении более двух десятков убийств, однако следователи предполагали, что жертв могло быть больше.
Что известно о жертвах Банди
Агентство Associated Press приводит дополнительные подробности преступлений серийного убийцы. Одной из первых известных жертв нападения считается 18-летняя студентка Вашингтонского университета. В январе 1974 года неизвестный проник в её дом недалеко от кампуса в Сиэтле и тяжело ранил девушку. Она выжила, однако получила необратимые повреждения.
В следующем месяце пропала студентка Линда Энн Хили. Её останки нашли в следующем году в отдалённой местности вместе с останками других жертв.
Одной из тех, кому удалось спастись от Банди, стала 18-летняя Кэрол ДаРонч. Он выдавал себя за полицейского и заманил её в автомобиль, но девушка смогла сбежать. Впоследствии именно её показания помогли привлечь Банди к ответственности.
После второго побега Банди добрался до Флориды. 15 января 1978 года он проник в здание женского общества «Чи Омега» при Университете штата Флорида, где убил двух студенток и тяжело ранил ещё двух. После этого он напал и на другую женщину неподалеку.
Менее чем за месяц Банди похитил, изнасиловал и убил 12-летнюю Кимберли Лич. Её считают последней известной жертвой серийного убийцы.
В 2026 году число подтвержденных жертв Банди вновь увеличилось. По данным Associated Press, современный анализ ДНК позволил установить его причастность к убийству 17-летней Лоры Энн Эйм, которая исчезла в Юте в ночь на Хэллоуин 1974 года. Её тело нашли примерно через месяц.
Банди подозревали в этом преступлении ещё при его жизни, однако тогда доказательств для предъявления обвинения не хватало. Сохранившиеся материалы дела спустя более полувека позволили составить ДНК-профиль, который совпал с профилем Банди.
Последние дни перед казнью
Как говорится в архивном материале Associated Press, опубликованном на сайте Cayman Compass, накануне казни Банди начал признаваться в убийствах, о которых годами отказывался говорить со следователями.
23 января 1989 года, за день до казни, он дал интервью психологу и христианскому радиоведущему Джеймсу Добсону. Тот утверждал, что Банди плакал и говорил о раскаянии, одновременно связывая развитие своих насильственных фантазий с жесткой порнографией.
В течение последних выходных своей жизни Банди также общался со следователями и признался, в частности, в двух убийствах в Колорадо. При этом он не сообщил правоохранительным органам информацию о трех других нераскрытых убийствах в этом штате.
Генеральный прокурор Колорадо Дуэйн Вудард высказал предположение, что осужденный намеренно дозирует информацию в надежде отсрочить казнь. Власти Флориды заявляли, что приведение приговора в исполнение не будет отложено, независимо от того, успеет ли Банди рассказать всё, что он знает о нераскрытых преступлениях.
Тед Банди был казнён 24 января 1989 года на электрическом стуле во Флориде. Ему было 42 года. Он признался как минимум в 30 убийствах, однако не все его заявления удалось подтвердить.
Напомним, ранее мы рассказывали историю полицейской из США, которую приговорили к смертной казни за тройное убийство во время ограбления ресторана. После перестрелки она вернулась на место преступления вместе с правоохранителями