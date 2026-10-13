Убил десятки женщин и дважды сбежал из тюрьмы: жуткая история маньяка Теда Банди

Тэд Банди / © Associated Press

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Американский серийный убийца Тед Банди на протяжении многих лет похищал и убивал молодых женщин, дважды сбегал из-под стражи и оказался в числе самых разыскиваемых преступников США. Его казнили ещё в 1989 году, однако даже спустя десятилетия следователи продолжают устанавливать новые обстоятельства его преступлений.

Об истории одного из самых известных серийных убийц США рассказывали ФБР и Associated Press.

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Начало серии убийств

Как отмечает ФБР, неизвестно, где и когда Банди впервые убил человека. Это могло произойти ещё в подростковом возрасте или когда ему было чуть за 20 лет. В то же время к 1974 году в штате Вашингтон начали исчезать молодые студентки, а следователи постепенно обнаруживали общие детали между делами.

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Свидетели, в частности, рассказывали о молодом человеке, который передвигался на Volkswagen Beetle. Иногда он появлялся перед женщинами на костылях или с рукой на повязке.

В том же году Банди переехал в Солт-Лейк-Сити. Убийства и исчезновения женщин продолжались в Юте, Айдахо и Колорадо.

В августе 1975 года полиция остановила Банди за рулем Volkswagen. В салоне автомобиля обнаружили наручники, верёвку, лыжную маску и другие подозрительные предметы. В феврале 1976 года его признали виновным в похищении и нападении на девушку из Юты, которой удалось спастись. Банди приговорили к лишению свободы на срок до 15 лет.

Два побега Банди и розыск ФБР

Впоследствии Банди обвинили в убийстве студентки-медсестры. В июне 1977 года во время предварительного слушания в Аспене, штат Колорадо, он воспользовался моментом, когда остался без присмотра, выпрыгнул из окна второго этажа и сбежал.

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Тогда к розыску активно подключилось ФБР. Бюро распространяло информацию о беглеце, а за сведения, которые помогут его задержать, объявили вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Через несколько дней Банди нашли.

Впрочем, в новогоднюю ночь он сбежал во второй раз. На этот раз Банди выбрался через отверстие в потолке камеры, а затем покинул тюрьму через помещение тюремщика.

Начался общенациональный розыск. ФБР распространяло плакаты с фотографиями Банди, изучало отпечатки пальцев и привлекло специалистов по поведенческому анализу. 10 февраля 1978 года беглеца внесли в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.

Оказавшись на свободе, Банди продолжил убивать. В январе 1978 года он напал на студенток Университета штата Флорида. Две женщины погибли, остальные получили тяжёлые ранения.

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В ночь на 15 февраля полицейский в Пенсаколе заметил угнанный оранжевый Volkswagen Beetle. Водителем оказался Банди. Он оказал сопротивление при задержании, а установить, кого именно поймал правоохранитель, помогли материалы ФБР.

В конце концов Банди был приговорен к смертной казни. Перед казнью он признался в совершении более двух десятков убийств, однако следователи предполагали, что жертв могло быть больше.

Что известно о жертвах Банди

Агентство Associated Press приводит дополнительные подробности преступлений серийного убийцы. Одной из первых известных жертв нападения считается 18-летняя студентка Вашингтонского университета. В январе 1974 года неизвестный проник в её дом недалеко от кампуса в Сиэтле и тяжело ранил девушку. Она выжила, однако получила необратимые повреждения.

В следующем месяце пропала студентка Линда Энн Хили. Её останки нашли в следующем году в отдалённой местности вместе с останками других жертв.

Одной из тех, кому удалось спастись от Банди, стала 18-летняя Кэрол ДаРонч. Он выдавал себя за полицейского и заманил её в автомобиль, но девушка смогла сбежать. Впоследствии именно её показания помогли привлечь Банди к ответственности.

После второго побега Банди добрался до Флориды. 15 января 1978 года он проник в здание женского общества «Чи Омега» при Университете штата Флорида, где убил двух студенток и тяжело ранил ещё двух. После этого он напал и на другую женщину неподалеку.

Менее чем за месяц Банди похитил, изнасиловал и убил 12-летнюю Кимберли Лич. Её считают последней известной жертвой серийного убийцы.

В 2026 году число подтвержденных жертв Банди вновь увеличилось. По данным Associated Press, современный анализ ДНК позволил установить его причастность к убийству 17-летней Лоры Энн Эйм, которая исчезла в Юте в ночь на Хэллоуин 1974 года. Её тело нашли примерно через месяц.

Банди подозревали в этом преступлении ещё при его жизни, однако тогда доказательств для предъявления обвинения не хватало. Сохранившиеся материалы дела спустя более полувека позволили составить ДНК-профиль, который совпал с профилем Банди.

Последние дни перед казнью

Как говорится в архивном материале Associated Press, опубликованном на сайте Cayman Compass, накануне казни Банди начал признаваться в убийствах, о которых годами отказывался говорить со следователями.

23 января 1989 года, за день до казни, он дал интервью психологу и христианскому радиоведущему Джеймсу Добсону. Тот утверждал, что Банди плакал и говорил о раскаянии, одновременно связывая развитие своих насильственных фантазий с жесткой порнографией.

В течение последних выходных своей жизни Банди также общался со следователями и признался, в частности, в двух убийствах в Колорадо. При этом он не сообщил правоохранительным органам информацию о трех других нераскрытых убийствах в этом штате.

Генеральный прокурор Колорадо Дуэйн Вудард высказал предположение, что осужденный намеренно дозирует информацию в надежде отсрочить казнь. Власти Флориды заявляли, что приведение приговора в исполнение не будет отложено, независимо от того, успеет ли Банди рассказать всё, что он знает о нераскрытых преступлениях.

Тед Банди был казнён 24 января 1989 года на электрическом стуле во Флориде. Ему было 42 года. Он признался как минимум в 30 убийствах, однако не все его заявления удалось подтвердить.

Напомним, ранее мы рассказывали историю полицейской из США, которую приговорили к смертной казни за тройное убийство во время ограбления ресторана. После перестрелки она вернулась на место преступления вместе с правоохранителями

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