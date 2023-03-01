Убил кота министра: велосипедиста отстранили из команды и оштрафовали на 4 тысячи евро

Велосипедист в Сан-Марино убил кота министра финансов. За это его оштрафовали и отстранили от команды.

Профессиональный велосипедист Антонио Тибери был оштрафован и отстранен из команды за то, что он застрелил кота министра в Сан-Марино.

Об этом сообщает BBC Украина.

21-летний парень заявил, что испытывал пневматическую винтовку, направил ее на голову кота и выстрелил. Несчастный кот, как оказалось, был любимцем министра туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати.

"Кот никому не мешал. Он долго был с нами. Моя трехлетняя дочь Люсия любила его. Вы не можете убить домашнего любимца и обойтись штрафом в 4 тысячи евро", — сказал Педини Амати.

Так, суд оштрафовал Тибери на 4 тысячи евро, а его команда Trek-Segafredo отстранила его от работы на 20 дней. Там заявили, что решительно осуждают "порицающий поступок" и пожертвовали зарплату Тибери организации по защите животных.

Команда "ожидает, что он публично покается и станет лучшим человеком".

Тибери, который был чемпионом мира по велогонкам среди юниоров в 2019 году, недавно переехал в Сан-Марино. В свою очередь, министр туризма Сан-Марино отметил, что "не следует давать таким людям место жительства" в стране.

Напомним, в городе Траффорде, Большой Манчестер, в Великобритании, кот Рафаэль спустя семь лет после своих "похорон", вернулся домой.

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