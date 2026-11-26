Робин Ли Роу / Фото: Департамент исправительных учреждений штата Айдахо (Idaho Department of Correction)

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В США Робин Ли Роу уже более трёх десятилетий находится за решёткой за убийство мужа и двух малолетних детей. Американка подожгла дом, чтобы получить сотни тысяч долларов страховых выплат. Однако в ходе расследования правоохранители выяснили, что ещё двое её детей умерли при подозрительных обстоятельствах задолго до этого преступления.

ТСН.ua собрал подробности преступлений Робин Ли Роу, обстоятельства загадочной гибели её детей и историю борьбы осуждённой за отмену смертного приговора.

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Пожар, унесший жизни всей семьи

10 февраля 1992 года в городе Бойсе, штат Айдахо, произошёл пожар в двухэтажном доме семьи Роу. После того как спасателям удалось потушить пламя, они обнаружили тела трёх человек — 34-летнего Рэнди Роу и двух детей его жены от предыдущего брака, 10-летнего Джошуа и 8-летней Табиты.

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Как следует из материалов Верховного суда штата Айдахо, причиной смерти всех троих стало отравление угарным газом.

Самой Робин в квартире не было. Из-за проблем в отношениях с мужем она в то время жила у своей подруги Джоан Макгью.

В ходе осмотра дома специалисты установили, что пожар возник в результате умышленного поджога. Собранные доказательства дали правоохранительным органам основания для возбуждения уголовного расследования.

Страховые полисы на сумму свыше четверти миллиона долларов

В ходе расследования гибели семьи полиция получила разрешения на обыски нескольких помещений, связанных с Робин Роу, а также её автомобиля.

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Согласно судебным документам, правоохранительные органы обнаружили шесть страховых полисов, оформленных на жизнь погибших членов семьи. В качестве получателя денег в случае их смерти была указана Робин.

Общая сумма страховых выплат составила 276 500 долларов. Последний полис американка оформила 24 января 1992 года — всего за 17 дней до гибели мужа и детей.

Кроме того, в ходе обысков следователи обнаружили доказательства того, что женщина присваивала средства организации YWCA, в которой работала. Речь шла о деньгах, полученных от проведения игр в бинго.

13 февраля 1992 года, через три дня после пожара, Робин была арестована по обвинению в краже в крупных размерах. Её поместили в тюрьму округа Ада, установив залог в размере 100 тысяч долларов.

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Тем временем правоохранители продолжали собирать доказательства её причастности к гибели семьи. В марте того же года женщине были предъявлены обвинения в трёх умышленных убийствах, а впоследствии — и в поджоге при отягчающих обстоятельствах.

Загадочная гибель ещё двух детей Робин Роу

В ходе расследования правоохранители заинтересовались прошлым американки. Как выяснилось, до трагедии в Бойсе она уже потеряла двоих детей.

По информации Idaho Statesman, в 1977 году в штате Нью-Гэмпшир скончалась 15-месячная дочь Робин. Тогда причиной смерти девочки был признан синдром внезапной детской смерти.

В 1980 году произошла ещё одна трагедия. Шестилетний сын этой женщины, Кит, погиб во время пожара в домике в Северной Калифорнии.

Гэри Рейни, возглавлявший расследование тройного убийства в 1992 году, впоследствии заявил, что подозревал Робин в причастности к обеим смертям.

Как говорится в материале телеканала KTVB за 2012 год, опубликованном на сайте Murderpedia, следователь сомневался в установленной причине смерти маленькой дочери Роу и предполагал, что ребёнка могли убить.

Подозрения у правоохранителя также вызвали обстоятельства пожара, в котором погиб шестилетний Кит. По словам Рейни, результаты судебно-медицинской экспертизы давали основания сомневаться в случайном характере трагедии.

Кроме того, как утверждал следователь, после гибели мальчика Робин получила 28 тысяч долларов страховых выплат.

Смертный приговор и реакция родственников погибших

5 марта 1993 года присяжные признали Робин Ли Роу виновной по всем трём пунктам обвинения в убийстве первой степени и поджоге при отягчающих обстоятельствах. 16 декабря того же года суд приговорил её к смертной казни.

Согласно судебным документам, при вынесении приговора суд учел, что женщина совершила несколько умышленных, заранее спланированных убийств. Также суд установил корыстный мотив преступления, связанный с получением страховых выплат.

В январе 1994 года американка подала апелляцию. Однако в 1998 году Верховный суд штата Айдахо подтвердил обвинительный приговор и смертный приговор.

В течение последующих десятилетий осужденная продолжала добиваться пересмотра приговора.

В 2012 году, спустя 20 лет после убийства, старшая сестра погибшего Рэнди Роу — Крис Дэниелсон — в беседе с KTVB призналась, что затянувшиеся судебные разбирательства причиняют семье дополнительную боль.

Женщина подчеркнула, что осужденная получила два дополнительных десятилетия жизни, которых она лишила своих жертв. По словам Дэниелсон, каждая новая апелляция Робин заставляла близких погибших вновь переживать трагедию.

Повреждение мозга: как Робин Роу пытается избежать смертной казни

Как сообщает Idaho Statesman, одним из главных аргументов защиты Робин Роу в ходе последующих попыток обжаловать смертный приговор стало повреждение головного мозга осужденной.

По словам её адвокатов, результаты медицинских обследований, проведённых ещё до убийства мужа и детей, свидетельствовали о наличии у женщины когнитивных нарушений. Однако при вынесении приговора в 1993 году её тогдашние защитники не представили суду эти доказательства.

Нынешние адвокаты Роу убеждены, что эта информация могла повлиять на решение суда и стать основанием для назначения пожизненного заключения вместо смертной казни.

В сентябре 2021 года федеральный судья Б. Линн Винмилл в предварительном решении признал, что адвокаты Роу ненадлежащим образом выполнили свою работу, не представив результаты обследования её мозга.

Однако в мае 2022 года Верховный суд США вынес решение, ограничившее возможности федеральных судов рассматривать доказательства, которые ранее не представлялись в судах штатов.

В связи с этим Уинмилл был вынужден отклонить апелляцию осужденной. После этого её защитники обратились в Апелляционный суд девятого округа США.

В то же время адвокаты продолжили добиваться пересмотра смертного приговора на уровне штата.

Однако Верховный суд штата Айдахо единогласно отклонил очередное ходатайство Роу. Судьи пояснили, что информация о повреждении мозга могла быть известна защите ещё во время подачи первого ходатайства после вынесения приговора, а установленный законом срок для приведения таких аргументов уже истек.

Напомним, ранее мы сообщали, что канадским правоохранительным органам потребовалось почти шесть десятилетий, чтобы установить личность подозреваемого в убийстве 16-летней Жаклин «Джеки» Данливи. Раскрыть преступление, совершенное в 1968 году, удалось благодаря современным технологиям ДНК-анализа.

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