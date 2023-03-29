Убивает за считанные минуты: смертоносного паука можно встретить в очень неожиданном месте

Специалисты утверждают, что если не лечить укус паука, он может убить человека всего за 15 минут.

В бассейнах людей в Австралии все чаще появляются смертоносные пауки, которые могут выживать под водой более 24 часов. Речь идет о воронкообразных пауках ( Atrax robustus), принадлежащих к семейству Araneida.

Об этом пишет Yahoo.

Отмечается, что этот сиднейский паук является одним из самых смертоносных видов пауков. Большинство смертельных случаев вызывает самец, потому что он производит более сильный яд, чтобы защитить себя, когда блуждает в поисках самок для спаривания. Специалисты утверждают, что если не лечить укус паука, он может убить человека всего за 15 минут.

После того, как некоторые части страны пострадали от сильных дождей и наводнений, воронкообразные пауки стали очень часто появляться в басейнах.

"Они часто ищут убежища, поэтому под бассейном создает отличную среду, чтобы они могли укрыться и остаться сухими. Однако иногда они могут случайно упасть в бассейн", - смотритель рептилий из Австралийского парка рептилий.

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