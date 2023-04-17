Убийца-трансгендер требует операцию по смене пола в тюрьме – фото, подробности

Пэрис Грин заявила, что не чувствует себя комфортно в душе.

Убийца-трансгендер Пэрис Грин отчаянно пытается пройти операцию по смене пола пока она находится за решеткой.

Женщину посадили в тюрьму за убийство Роберта Шенкленда в 2013 году. Грин и двое других забили его до смерти. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Теперь Пэрис, отбывающая пожизненный срок, просит операцию, финансируемую NHS (Национальная служба здравоохранения Англии – Ред). Если запрос 30-летней женщины о полной смене пола будет одобрен, она станет первым человеком в Великобритании, который сделал это за решеткой.

Фото: dailystar.co.uk

Говоря с Daily Record из тюрьмы, Грин сказала: "Это будет непросто, и я знаю, что многие люди скажут, что я этого не заслуживаю, но для меня нет ничего важнее, чем полностью стать тем человеком, которым я должна быть. Я хочу чувствовать себя комфортно в душе, а не чувствовать отвращение. Наличие мужских гениталий кажется неправильным".

Рожденная Питером Лэнгом, она начала принимать гормоны в 2011 году, давным-давно идентифицировав себя как женщина. В 2020 году перед пандемией через шотландскую тюремную службу она познакомилась с хирургом. Однако врач выразил обеспокоенность по поводу безопасности из-за преступления Грин.

Она все еще должна отбыть минимум восемь лет, и, несмотря на то, что сначала она думала, что до ее освобождения нельзя сделать операцию, чувствует, что ждать не может.

Фото: dailystar.co.uk

"Это серьезная операция. Нужно много времени, чтобы подготовиться к этому и долго восстанавливаться. У меня будет больше шансов на хорошее выздоровление, если я сделаю это в свои 30, а не в 40 лет. Я смогу выйти из тюрьмы, оставив позади свое прошлое, что дает самые лучшие шансы на успех на свободе", — прокомментировала женщина.

Пэрис добавила, что оправданий ее поступка нет и она сожалеет об убийстве.

Пока что Грин остается в женском отделении тюрьмы HMP Edinburgh.

Напомним, 20-летняя девушка, евшая восемь упаковок чипсов в день, похудела на 79 кг. Стало известно, как ей это удалось.

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