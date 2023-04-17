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Убийца-трансгендер требует операцию по смене пола в тюрьме – фото, подробности

Убийца-трансгендер требует операцию по смене пола в тюрьме – фото, подробности

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Убийца-трансгендер требует операцию по смене пола в тюрьме – фото, подробности

Фото: dailystar.co.uk

Пэрис Грин заявила, что не чувствует себя комфортно в душе.

Убийца-трансгендер Пэрис Грин отчаянно пытается пройти операцию по смене пола пока она находится за решеткой.

Женщину посадили в тюрьму за убийство Роберта Шенкленда в 2013 году. Грин и двое других забили его до смерти. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Теперь Пэрис, отбывающая пожизненный срок, просит операцию, финансируемую NHS (Национальная служба здравоохранения Англии – Ред). Если запрос 30-летней женщины о полной смене пола будет одобрен, она станет первым человеком в Великобритании, который сделал это за решеткой.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Говоря с Daily Record из тюрьмы, Грин сказала: "Это будет непросто, и я знаю, что многие люди скажут, что я этого не заслуживаю, но для меня нет ничего важнее, чем полностью стать тем человеком, которым я должна быть. Я хочу чувствовать себя комфортно в душе, а не чувствовать отвращение. Наличие мужских гениталий кажется неправильным".

Рожденная Питером Лэнгом, она начала принимать гормоны в 2011 году, давным-давно идентифицировав себя как женщина. В 2020 году перед пандемией через шотландскую тюремную службу она познакомилась с хирургом. Однако врач выразил обеспокоенность по поводу безопасности из-за преступления Грин.

Она все еще должна отбыть минимум восемь лет, и, несмотря на то, что сначала она думала, что до ее освобождения нельзя сделать операцию, чувствует, что ждать не может.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

"Это серьезная операция. Нужно много времени, чтобы подготовиться к этому и долго восстанавливаться. У меня будет больше шансов на хорошее выздоровление, если я сделаю это в свои 30, а не в 40 лет. Я смогу выйти из тюрьмы, оставив позади свое прошлое, что дает самые лучшие шансы на успех на свободе", — прокомментировала женщина.

Пэрис добавила, что оправданий ее поступка нет и она сожалеет об убийстве.

Пока что Грин остается в женском отделении тюрьмы HMP Edinburgh.

Напомним, 20-летняя девушка, евшая восемь упаковок чипсов в день, похудела на 79 кг. Стало известно, как ей это удалось.

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Дата публикации
Просмотры
639
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